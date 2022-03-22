Ще одна міжнародна спортивна федерація усунула від змагань Росію та Білорусь

Виконавчій раді доручено постійно оцінювати ситуацію та розглянути питання про скасування рішення, коли дозволять обставини.

Міжнародна федерація спортивного скелелазіння (IFSC) усунула спортсменів з Росії та Білорусі від змагань, повідомила пресслужба організації.

"Генеральна асамблея обговорила продовження питання війни в Україні та статус національних федерацій Білорусі та Росії. Було ухвалено рішення посилити чинні обмеження, вже накладені на дві національні федерації, і перейти до зупинення їхнього членства", - сказано в заяві IFSC.

Згодом виконавчій раді доручено постійно оцінювати ситуацію та розглянути питання про скасування рішення, коли дозволять обставини.