У створенні відео взяли участь лише вітчизняні гравці.

Фото: fcdynamo.com

Футболісти чемпіона України київського "Динамо" записали відеозвернення на підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначимо, що у створенні відео взяли участь лише вітчизняні гравці: Георгій Бущан, Віталій Буяльський, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Денис Бойко, Микола Шапаренко, Олександр Сирота, Денис Антюх, Олександр Андрієвський і Сергій Сидорчук.

Також зі словами підтримки звернулися президент клубу Ігор Суркіс і тренери Олег Гусєв та Огнен Вукоєвич.

Нагадаємо, футболісти "Динамо" придбали автомобіль для розвідки.

Раніше Суркіс виступив з офіційною заявою про вторгнення Росії в Україну.