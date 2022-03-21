Футболісти чемпіона України київського "Динамо" записали відеозвернення на підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
Зазначимо, що у створенні відео взяли участь лише вітчизняні гравці: Георгій Бущан, Віталій Буяльський, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Денис Бойко, Микола Шапаренко, Олександр Сирота, Денис Антюх, Олександр Андрієвський і Сергій Сидорчук.
Також зі словами підтримки звернулися президент клубу Ігор Суркіс і тренери Олег Гусєв та Огнен Вукоєвич.
Нагадаємо, футболісти "Динамо" придбали автомобіль для розвідки.
Раніше Суркіс виступив з офіційною заявою про вторгнення Росії в Україну.