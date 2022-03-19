Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні, який пройшов у сербському Белграді. Про це повідомляє "Суспільне".

Вона здобула золоту медаль, стрибнувши у висоту на 2,02 м.

Ще одна українка Ірина Геращенко стала п'ятою, підкоривши висоту 1,92 м.

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м Елінор Паттерсон (Австралія) – 2,00 м Надія Дубовицька (Казахстан) – 1,98 м Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95 м Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м

«Наразі тут важко бути, але, змагаючись на стадіоні, я захищаю свою країну і присвячую цю перемогу всім своїм землякам. Припиніть удавати, що війни немає! Росія напала на Україну. Вони бомбардують міста, розстрілюють мирних жителів, і це наша реальність. Якщо ви нічого не робите, щоб зупинити це, це означає, що ви підтримуєте війну», – сказала Магучіх у коментарі після перемоги, пише tribuna.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх потрапила у скандал через фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Пізніше вона дала пояснення.