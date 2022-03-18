Росію та Білорусь усунули від участі в Чемпіонаті Європи-2022 з літніх видів спорту

Чемпіонат має пройти в Мюнхені з 11 по 21 серпня.

Організаційний комітет Чемпіонату Європи з літніх видів спорту-2022 у Мюнхені ухвалив рішення усунути від змагань спортсменів з Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба оргкомітету ЧЄ.

Заборона поширюється і на офіційних осіб.

"Кожен наш вид спорту вже підтвердив, що не запрошує і не дозволяє участь російських і білоруських спортсменів та офіційних осіб у своїх заходах – відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, Німецької конфедерації олімпійського спорту та інших міжнародних спортивних федерацій", - заявив головуючий правління Мюнхена-2022 Лібор Варханік.

"І правління, перевіривши свої правила, шанує ці індивідуальні рішення.

Ми одностайні в нашому засудженні війни Росії проти України, і ми знову заявляємо, що ми всі солідарні з Україною та її народом. Ми вважаємо немислимою участь російських і білоруських команд у нашому заході", - підсумував функціонер.