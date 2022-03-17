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Футбольна збірна Уельсу проведе благодійний матч на підтримку України

Поєдинок відбудеться 29 березня.

Футбольна збірна Уельсу проведе благодійний матч на підтримку України
Збірна Уельсу
Фото: EPA/UPG

Футбольна асоціація Уельсу повідомила, що національна команда 29 березня проведе товариський матч, щоб зібрати гроші для допомоги Україні, на територію якої вторглися російські війська, повідомляє sportarena.com.

До спеціального фонду підуть усі гроші від продажу квитків на поєдинок, а також кошти, зібрані до та під час товариського матчу, та пожертвування футболістів.

Суперник Уельсу стане відомим 24 березня за підсумками матчу проти Австрії у плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022. Якщо валлійці обіграють австрійську команду, то 29 березня проведуть спаринг із тим, хто програє в парі Швеція — Чехія. Якщо Уельс поступиться Австрії, то зіграє товариський матч із Шотландією.

Нагадаємо, що ФІФА перенесла півфінальний матч плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Шотландія - Україна на червень. Переможець зустрічі зіграє з Уельсом чи Австрією. Фінальний матч шляху A за вихід на мундіаль відбудеться в червні.

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