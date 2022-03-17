Легенда "Шахтаря" розповів, як після трьох тижнів блокади вибрався з Маріуполя

Колишній гравець "Шахтаря" та збірної України, а нині тренер Академії ФК "Маріуполь" Геннадій Орбу поділився жахами війни у блокадному Маріуполі.

"Тільки вчора вирвався з Маріуполя та заїхав на безпечну територію. Слава Богу, що живий і здоровий, разом зі сім'єю. 21 день війни я був у Маріуполі.

Я працював у ФК "Маріуполь" і винаймав квартиру в місті. Моя сім'я була зі мною. Наразі квартира зруйнована.

Коли почалися бомбардування, ми сиділи в підвалі багатоквартирного будинку. Нас там було близько двохсот людей. Загалом не було жодних комунікацій: ні світла, ні води, ні газу. Найголовнішим завданням було прогодувати дітей і дружину", - цитує Орбу fanday.net.

"Усі люди згуртувалися і допомагали одне одному, ділилися чим було. Коли вже відключили газ, їжу готували на багатті. Здебільшого крупи, картопля. М'яса не було.

Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами, щоб набрати бодай дві баклажки питної води.

Бачив тіла вбитих мирних громадян, котрі просто лежали на вулиці. Ми намагалися менше виходити з підвалу, тільки коли треба було щось шукати".

При цьому фахівець наголосив, що не бачив російських солдатів.

"Військових не бачив. Нас обстрілювали з повітря.

З евакуацією все трапилося спонтанно. Зв'язку не було, новин ми не знали, де і коли відкривають зелені коридори.

Друзі допомогли нам із машинами, і ми вранці на свій страх і ризик вирішили їхати самі. Ішла колона, приблизно сто цивільних машин, ми до них приєдналися та поїхали. Усе, що я з собою взяв – це пара спортивних костюмів, кросівки та документи", – додав легенда "Шахтаря".