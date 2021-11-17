Збірна України з футболу обіграла команду Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0 у гостьовому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.
У жовтні під час домашнього матчу у Львові гра завершилася з рахунком 1:1. Ця перемога, а також результат матчу Фінляндії та Франції, який завершився перемогою французів з рахунком 2:0, дозволили Україні вийти з групи з другого місця та отримати право поборотись за путівку на Чемпіонат світу в стикових матчах плей-оф.
Перший тайм Україна домінувала, однак рахунок відкрити не змогла. Другий тайм також розпочався з наших атак, а на 58-й хвилині Олександр Зінченко забив, як з'ясувалось пізніше, переможний гол у ворота боснійців. Далі вже на 79-й хвилині Артем Довбик, який вийшов на заміну, забив другий м'яч.
Огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна.
Але загалом гра була напруженою, і голкіпер Георгій Бущан кілька разів витягав м'яч майже з лінії воріт.
Боснія і Герцоговина - Україна 0:2 (0:0).
Голи: 0:1 - 59 Зінченко, 0:2 - 79 Довбик.
Попереджені: Демірович (65), Хаджикадунич (90+3) - Забарний (65).
Боснія і Герцеговина: Васіль, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич (к), Сушич, Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цимірот, 64), Прцич (Крунич, 64), Стеванович, Менало (Превляк, 71), Демірович (Кодро, 80).
Запасні: Шехич, Пірич, Чівич, Йовічич, Санічанин, Зількич, Ціпетич.
Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Зінченко, Маліновський (Сидорчук, 81), Циганков (Зубков, 75), Ярмоленко (к) (Караваєв, 82), Яремчук (Довбик, 75).
Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Буяльський, Гармаш, Коваленко.
У підсумку в турнірній таблиці групи D перше місце посіла Франція з 18 очками, Україна - друге з 12, Фінляндія - третє з 11, а далі йдуть Боснія і Герцеговина та Казахстан.
Жеребкування стадії плей-оф відбудеться 26 листопада, а матчі відбудуться в березні 2022 року. Серед потенційних суперників України - Італія, Португалія, Швеція, Вельс та Шотландія. Росію на цьому етапі з Україною розведуть.
Президент федерації футболу Андрій Павелко після матчу заявив, що в.о. тренера збірної Олександра Петракова призначать повноцінним керівником збірної.
Футболістів із перемогою привітав президент Володимир Зеленський.
Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2021
Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.
Чи може бути інакше?
Вірю, що ні.
Бо ці хлопці – збірна України з футболу!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UFcdKDB3AL
Нагадаємо, після того, як збірна Фінляндії обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 3:1, збірна України опустилася на третє місце в групі D. Тому для виходу в плей-оф нам потрібно було обов'язково вигравати у Боснії і Герцеговини і сподіватися на перемогу Франції над Фінляндією.
Збірна України мала би шанси на продовження змагань і в випадку нічиєї між французами та фінами, але для цього потрібно було перемагати боснійців з різницею у два чи більше м'ячів.
Національна збірна України розпочала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Андрія Шевченка, зігравши внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) та Казахстаном (1:1). У серпні 2021 року у Шевченка закінчився контракт, і в.о. головного тренера став Олександр Петраков. Під його керівництвом "синьо-жовті" перемогли Фінляндію (2:1) та зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) та Боснією та Герцеговиною (1:1).