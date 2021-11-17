Збірна України з футболу обіграла команду Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0 у гостьовому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

У жовтні під час домашнього матчу у Львові гра завершилася з рахунком 1:1. Ця перемога, а також результат матчу Фінляндії та Франції, який завершився перемогою французів з рахунком 2:0, дозволили Україні вийти з групи з другого місця та отримати право поборотись за путівку на Чемпіонат світу в стикових матчах плей-оф.

Перший тайм Україна домінувала, однак рахунок відкрити не змогла. Другий тайм також розпочався з наших атак, а на 58-й хвилині Олександр Зінченко забив, як з'ясувалось пізніше, переможний гол у ворота боснійців. Далі вже на 79-й хвилині Артем Довбик, який вийшов на заміну, забив другий м'яч.

Огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Але загалом гра була напруженою, і голкіпер Георгій Бущан кілька разів витягав м'яч майже з лінії воріт.

Боснія і Герцоговина - Україна 0:2 (0:0).

Голи: 0:1 - 59 Зінченко, 0:2 - 79 Довбик.

Попереджені: Демірович (65), Хаджикадунич (90+3) - Забарний (65).

Боснія і Герцеговина: Васіль, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич (к), Сушич, Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цимірот, 64), Прцич (Крунич, 64), Стеванович, Менало (Превляк, 71), Демірович (Кодро, 80).

Запасні: Шехич, Пірич, Чівич, Йовічич, Санічанин, Зількич, Ціпетич.

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Зінченко, Маліновський (Сидорчук, 81), Циганков (Зубков, 75), Ярмоленко (к) (Караваєв, 82), Яремчук (Довбик, 75).

Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Буяльський, Гармаш, Коваленко.

У підсумку в турнірній таблиці групи D перше місце посіла Франція з 18 очками, Україна - друге з 12, Фінляндія - третє з 11, а далі йдуть Боснія і Герцеговина та Казахстан.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Жеребкування стадії плей-оф відбудеться 26 листопада, а матчі відбудуться в березні 2022 року. Серед потенційних суперників України - Італія, Португалія, Швеція, Вельс та Шотландія. Росію на цьому етапі з Україною розведуть.

Президент федерації футболу Андрій Павелко після матчу заявив, що в.о. тренера збірної Олександра Петракова призначать повноцінним керівником збірної.

Фото: EPA/UPG

Футболістів із перемогою привітав президент Володимир Зеленський.

Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022.



Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.



Чи може бути інакше?

Вірю, що ні.

Бо ці хлопці – збірна України з футболу!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/UFcdKDB3AL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2021

Нагадаємо, після того, як збірна Фінляндії обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 3:1, збірна України опустилася на третє місце в групі D. Тому для виходу в плей-оф нам потрібно було обов'язково вигравати у Боснії і Герцеговини і сподіватися на перемогу Франції над Фінляндією.

Збірна України мала би шанси на продовження змагань і в випадку нічиєї між французами та фінами, але для цього потрібно було перемагати боснійців з різницею у два чи більше м'ячів.

Національна збірна України розпочала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Андрія Шевченка, зігравши внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) та Казахстаном (1:1). У серпні 2021 року у Шевченка закінчився контракт, і в.о. головного тренера став Олександр Петраков. Під його керівництвом "синьо-жовті" перемогли Фінляндію (2:1) та зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) та Боснією та Герцеговиною (1:1).