ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ
"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ
​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України
​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
ГоловнаСпорт

Кейн побив 113-річний рекорд збірної Англії

Гаррі відзначився покером у матчі проти Сан-Марино.

Кейн побив 113-річний рекорд збірної Англії
Гаррі Кейн
Фото: EPA/UPG

Збірна Англії стала 10-ю командою, яка гарантувала участь у фінальному турнірі Чемпіонату світу-2022.

Напередодні збірна "Трьох Левів" у підсумковому матчі відбіркового турніру в групі I забила у ворота команди Сан-Марино 10 "сухих" голів.

Покером відзначився капітан команди Гаррі Кейн.

При цьому форвард "Тоттенгема" встановив рекорд забитих м'ячів за збірну Англії за календарний рік - 16.

Кейн побив рекорд Джорджа Хілсдона, який 1908-го 12 разів вразив ворота суперників. Через 19 років цей результат повторив Діксі Дін.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також