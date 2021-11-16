Кейн побив 113-річний рекорд збірної Англії

Гаррі відзначився покером у матчі проти Сан-Марино.

Збірна Англії стала 10-ю командою, яка гарантувала участь у фінальному турнірі Чемпіонату світу-2022.

Напередодні збірна "Трьох Левів" у підсумковому матчі відбіркового турніру в групі I забила у ворота команди Сан-Марино 10 "сухих" голів.

Покером відзначився капітан команди Гаррі Кейн.

При цьому форвард "Тоттенгема" встановив рекорд забитих м'ячів за збірну Англії за календарний рік - 16.

Кейн побив рекорд Джорджа Хілсдона, який 1908-го 12 разів вразив ворота суперників. Через 19 років цей результат повторив Діксі Дін.