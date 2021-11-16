Кейн побив 113-річний рекорд збірної Англії

Збірна Англії стала 10-ю командою, яка гарантувала участь у фінальному турнірі Чемпіонату світу-2022.
Напередодні збірна "Трьох Левів" у підсумковому матчі відбіркового турніру в групі I забила у ворота команди Сан-Марино 10 "сухих" голів.
Покером відзначився капітан команди Гаррі Кейн.
При цьому форвард "Тоттенгема" встановив рекорд забитих м'ячів за збірну Англії за календарний рік - 16.
Кейн побив рекорд Джорджа Хілсдона, який 1908-го 12 разів вразив ворота суперників. Через 19 років цей результат повторив Діксі Дін.
13 - Harry Kane has scored 13 goals for @England in 2021, the most any player has netted for the Three Lions in a single calendar year. Lucky. pic.twitter.com/tx2y8BQ2ZB— OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2021