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Джокович побив рекорд Піта Сампраса за кількістю трофеїв найкращого тенісиста сезону

Серб завоював сьомий титул.

Новак Джокович
Фото: Twitter ATP
Новак Джокович

Лідер світового рейтингу Новак Джокович після перемоги у стартовому турі Фіналу світового туру АТР над Каспером Руудом (7:6 (7-4), 6:2) отримав приз як перша ракетка світу за підсумками року.

Зазначимо, що за цим показником він обійшов американця Піта Сампраса.

"Приємно завершити рік на першому місці. Це приголомшливе досягнення, якого не було б, якби не моя команда і моя сім'я", - заявив Джокович в інтерв'ю після матчу.

"Приємно перевершити досягнення знаменитого Піта Сампраса. У дитинстві для мене він був великим прикладом, коли я лише взяв у руки ракетку, і зараз перевершити його досягнення – це неймовірно. Я на цьому не зупинятимуся, намагатимуся покращити свої досягнення", - запевнив серб.

Додамо, що у другому матчі Зеленої групи росіянин Андрій Рубльов у двох сетах з однаковим рахунком 6:4 завдав поразки чинному переможцю Підсумкового турніру АТР греку Стефану Ціципасу.

Григорій МухінГригорій Мухін
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