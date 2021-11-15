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Двірник херсонської школи став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Гроші на поїздку на змагання в Об'єднані Арабські Емірати Ігореві Євтушенку збирали всією громадою.

Ігор Євтушенко, який працює тренером із джиу-джитсу та паралельно двірником в одній з херсонських шкіл, став чемпіоном світу.

Про це 48-річний чоловік повідомив у фейсбуці.

"Я чемпіон світу! Подробиці та все інше пізніше. Емоції переповнюють", - написав Євтушенко.

Херсонське видання Вгору повідомляє, що кілька місяців тому мешканці міста допомогли Ігореві Євтушенку здійснити мрію.

"Небайдужі містяни зібрали для спортсмена гроші на квиток та обов'язковий внесок для участі у чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ігор працює тренером та паралельно двірником в одній з херсонських шкіл. Його зарплати не вистачало на витрати у кілька тисяч доларів", - пише видання.

Пресслужба Херсонської міськради повідомляє, що двірник школи №57 Ігор Євтушенко виграв золоту медаль у категорії "Майстер 4" (69 кг). У фіналі він переміг представника Азербайджану Азада Джафарзаде.

Також Ігор Євтушенко є чинним чемпіоном України та Європи з джиу-джитсу.

Як повідомляли, чемпіонами світу з бразильського джиу-джитсу у своїх вікових категоріях стали ще четверо українців: Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак та Олександра Яковенко.

Срібними призерами стали Микита Шагойко та Макар Стрижеус. "Бронза" - у Єгора Головченка, Гая Гутмана та Михайла Чаусова.

Джиу-джитсу - це японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ведення ближнього бою з одним або кількома суперниками, зі зброєю та без неї. Бразильське джиу-джитсу - самостійний вид дзюдзюцу з особливим акцентом на боротьбі в партері.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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