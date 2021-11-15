У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
ГоловнаСпорт

Четверо українців стали чемпіонами світу з бразильського джиу-джитсу у своїх вікових категоріях

Першість проходить у Аду-Дабі.

Марія Полторак
Фото: instagram
Марія Полторак

Напередодні у столиці ОАЕ Абу-Дабі стартував чемпіонат світу з бразильського джіу-джитсу, участь у якому взяла збірна української Ліги TMS (The Mission Submission).

Першого дня змагань змагалися спортсмени вікової категорії від 4 до 17 років. Із десяти учасників збірної дев'ять завоювали призові місця. На рахунку команди TMS 4 золоті, 2 срібні та три бронзові медалі.

Переможцями стали наступні спортсмени: Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак та Олександра Яковенко.

Варвара Бондаренко
Фото: instagram
Варвара Бондаренко

Срібними призерами стали: Микита Шагойко та Макар Стрижеус.

"Бронза" – у Єгора Головченка, Гая Гутмана та Михайла Чаусова.

Загалом на чемпіонат світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі візьмуть участь понад сто бійців. 15-16 листопада боротимуться представники вікової категорії від 30 до 50 років.

Президент Ліги TMS Шай Гутман та віце-президент Сергій Погосян також представлять збірну на чемпіонаті як учасників турніру.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також