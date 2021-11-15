Фото: instagram Марія Полторак

Напередодні у столиці ОАЕ Абу-Дабі стартував чемпіонат світу з бразильського джіу-джитсу, участь у якому взяла збірна української Ліги TMS (The Mission Submission).

Першого дня змагань змагалися спортсмени вікової категорії від 4 до 17 років. Із десяти учасників збірної дев'ять завоювали призові місця. На рахунку команди TMS 4 золоті, 2 срібні та три бронзові медалі.

Переможцями стали наступні спортсмени: Ростислав Мартинюк, Варвара Бондаренко, Марія Полторак та Олександра Яковенко.

Фото: instagram Варвара Бондаренко

Срібними призерами стали: Микита Шагойко та Макар Стрижеус.

"Бронза" – у Єгора Головченка, Гая Гутмана та Михайла Чаусова.

Загалом на чемпіонат світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі візьмуть участь понад сто бійців. 15-16 листопада боротимуться представники вікової категорії від 30 до 50 років.

Президент Ліги TMS Шай Гутман та віце-президент Сергій Погосян також представлять збірну на чемпіонаті як учасників турніру.