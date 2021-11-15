У європейському відбірному турнірі Чемпіонату світу-2022 з футболу відбувся черговий тур, за результатами якого визначилися ще п'ять збірних, які гарантували собі участь у мундіалі.

Українських уболівальників найбільше цікавив поєдинок у Парижі між збірними Франції та Казахстану.

Результат був досить несподіваним – здалося, що гості приїхали до столиці Франції швидше на шопінг, ніж на боротьбу, і свого досягли: отримали у свій кошик 8 "сухих" голів. А чинні чемпіони світу посіли перше місце у групі D.

Огляд матчу Франція - Казахстан.

Одним із найзахопливіших у боротьбі за лідерство у групі був матч у Лісабоні між Португалією та Сербією. Обидві команди підійшли до матчу з рівною кількістю очок, але господарі мали перевагу в різниці м'ячів.

І після того як Ренату Саншеш на другій хвилині відкрив рахунок (1:0), здавалося, що гості приречені. Але підлеглі легенди югославського футболу Драгана Стойковича продемонстрували волю і вирвали перемогу в Роналду та компанії. Причому переможний гол Александар Митрович забив на 90-й хвилині (1:2).

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Огляд матчу Португалія - Сербія.

Значно спокійніше вибороли путівку до Катару бронзові призери ЧС-2018 бельгійці. "Червоним дияволам" довелося лише перемогти у Брюсселі естонців – 3:1.

Огляд матчу Бельгія - Естонія.

Пізній гол Альваро Морати у Севільї схилив чашу терезів не лише матчу Іспанія – Швеція (1:0), а й боротьби у групі В. У підсумку іспанці випередили скандинавів на 4 очки і теж пакують валізи.

Огляд матчу Іспанія - Швеція.

І, нарешті, поєдинок у Спліті, де хорватам потрібна була лише перемога у протистоянні зі збірною Росії.

Проливний дощ ускладнив господарям завдання, але їм на допомогу несподівано прийшов захисник Федір Кудряшов, який епічним автоголом на 81-й хвилині вивів чинних віцечемпіонів світу у фінальний турнір – 1:0.

Росіяни задовольнилися другим місцем групи Н.

Огляд матчу Хорватія - Росія.

Саме за другим місцем вирушила у похід збірна України, яка завтра проведе вирішальний поєдинок проти вже невмотивованої збірної Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, раніше дві європейські країни гарантували собі участь у ЧС-2022 – це Німеччина та Данія.

Їм компанію також склали бразильці та, власне, господарі турніру катарці.