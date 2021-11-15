У європейському відбірному турнірі Чемпіонату світу-2022 з футболу відбувся черговий тур, за результатами якого визначилися ще п'ять збірних, які гарантували собі участь у мундіалі.
Українських уболівальників найбільше цікавив поєдинок у Парижі між збірними Франції та Казахстану.
Результат був досить несподіваним – здалося, що гості приїхали до столиці Франції швидше на шопінг, ніж на боротьбу, і свого досягли: отримали у свій кошик 8 "сухих" голів. А чинні чемпіони світу посіли перше місце у групі D.
Огляд матчу Франція - Казахстан.
Одним із найзахопливіших у боротьбі за лідерство у групі був матч у Лісабоні між Португалією та Сербією. Обидві команди підійшли до матчу з рівною кількістю очок, але господарі мали перевагу в різниці м'ячів.
І після того як Ренату Саншеш на другій хвилині відкрив рахунок (1:0), здавалося, що гості приречені. Але підлеглі легенди югославського футболу Драгана Стойковича продемонстрували волю і вирвали перемогу в Роналду та компанії. Причому переможний гол Александар Митрович забив на 90-й хвилині (1:2).
Огляд матчу Португалія - Сербія.
Значно спокійніше вибороли путівку до Катару бронзові призери ЧС-2018 бельгійці. "Червоним дияволам" довелося лише перемогти у Брюсселі естонців – 3:1.
Огляд матчу Бельгія - Естонія.
Пізній гол Альваро Морати у Севільї схилив чашу терезів не лише матчу Іспанія – Швеція (1:0), а й боротьби у групі В. У підсумку іспанці випередили скандинавів на 4 очки і теж пакують валізи.
І, нарешті, поєдинок у Спліті, де хорватам потрібна була лише перемога у протистоянні зі збірною Росії.
Проливний дощ ускладнив господарям завдання, але їм на допомогу несподівано прийшов захисник Федір Кудряшов, який епічним автоголом на 81-й хвилині вивів чинних віцечемпіонів світу у фінальний турнір – 1:0.
Росіяни задовольнилися другим місцем групи Н.
Саме за другим місцем вирушила у похід збірна України, яка завтра проведе вирішальний поєдинок проти вже невмотивованої збірної Боснії та Герцеговини.
Нагадаємо, раніше дві європейські країни гарантували собі участь у ЧС-2022 – це Німеччина та Данія.
Їм компанію також склали бразильці та, власне, господарі турніру катарці.
🌎 - 9⃣ of the 3⃣2⃣ participants of the 2022 @FIFAWorldCup are known— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 14, 2021
🇶🇦 Qatar
🇩🇪 Germany
🇩🇰 Denmark
🇧🇷 Brazil
🇧🇪 Belgium
🇫🇷 France
🇭🇷 Croatia
🇪🇸 Spain
🇷🇸 Serbia #WCQ2022