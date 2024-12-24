Найкращим тренером національних футбольних команд у 2024 році визнали головного тренера збірної Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де Ла Фуенте відвідує тренування команди в Донауешингені, Німеччина.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте став найкращим тренером національних футбольних команд у 2024 році.

Про це повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

63-річний іспанець набрав 274 очки, і випередив наставників збірної Аргентини Ліонеля Скалоні (148 очків) та очільника збірної Франції Дідьє Дешама (35 очків).

Також до топ-10 увійшли Гарет Саутгейт (Англія), Емерсон Фае (Кот-д'Івуар), Юліан Нагельсман (Німеччина), Нестор Лоренсо (Колумбія), Вінченцо Монтелла (Туреччина), Віллі Саньйоль (Грузія) та Марсело Б'єлса (Уругвай).

Цього року збірна Іспанії виграла чемпіонат Європи. Команда де ла Фуенте виграла 14 матчів з 17-ти.