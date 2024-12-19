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Андрій Лунін виграв 11-ий трофей у складі "Реала Мадрид"

Іспанці вперше завоювали Міжконтинентальний кубок.

Андрій Лунін виграв 11-ий трофей у складі "Реала Мадрид"
"Реал" - володар Міжконтинтального кубка-2024
Фото: EPA/UPG

Мадридський "Реал" став першим переможцем Міжконтинентального кубка після повернення змагання з такою назвою у календар ФІФА - на зміну клубному чемпіонату світу, який зазнав розширення та переносу на літо. 

У катарському Лусаїлі підопічні Карло Анчелотті без особливих проблем переграли мексиканську "Пачуку". Голи забивало атакувальне тріо "бланкос" - Кіліан Мбаппе, Родріго та новоспечений володар титулу FIFA The Best Вінісіус Жуніор - 3:0.

Український голкіпер Андрій Лунін, хоч і провів матч на лаві запасних, але додав до свого активу вже 11-ий трофей у складі "Реала". Раніше наш співвітчизник вигравав дві Ліги чемпіонів, два чемпіонати Іспанії, Кубок короля, два Суперкубки Іспанії, два Суперкубки УЄФА і клубний чемпіонат світу. 

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