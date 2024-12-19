Андрій Лунін виграв 11-ий трофей у складі "Реала Мадрид"

Мадридський "Реал" став першим переможцем Міжконтинентального кубка після повернення змагання з такою назвою у календар ФІФА - на зміну клубному чемпіонату світу, який зазнав розширення та переносу на літо.

У катарському Лусаїлі підопічні Карло Анчелотті без особливих проблем переграли мексиканську "Пачуку". Голи забивало атакувальне тріо "бланкос" - Кіліан Мбаппе, Родріго та новоспечений володар титулу FIFA The Best Вінісіус Жуніор - 3:0.

Український голкіпер Андрій Лунін, хоч і провів матч на лаві запасних, але додав до свого активу вже 11-ий трофей у складі "Реала". Раніше наш співвітчизник вигравав дві Ліги чемпіонів, два чемпіонати Іспанії, Кубок короля, два Суперкубки Іспанії, два Суперкубки УЄФА і клубний чемпіонат світу.