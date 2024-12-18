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Українська збірна перемогла збірну Румунії у матчі відбору Євро-2026 з футзалу

У попередньому матчі збірна України перемогла Кіпр з рахунком 7:0.

Українська збірна перемогла збірну Румунії у матчі відбору Євро-2026 з футзалу
Збірна України з футзалу
Фото: Пресслужба АФУ

Українська збірна з футзалу провела гостьовий поєдинок проти команди Румунії у рамках відбору на Євро-2026.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Збірна України перемогла у цьому матчі з рахунком 2:0. Голи забили Зварич на 11-й хвилині та Швед на 13-й.

У попередньому матчі збірна України перемогла Кіпр з рахунком 7:0.

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Таким чином, збірна України з футзалу має 6 очок після двох матчів, і очолює турнірну таблицю.

Чемпіонат Європи 2026 року з футзалу стане другим розіграшем після розширення фінальної стадії з 12 до 16 команд і рішення про проведення турніру раз на чотири роки замість двох.

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