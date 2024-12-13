Блогери TikTok, які допомогли Дорджеску перемогти у першому турі виборів у Румунії, залишили країну

Румунські блогери TikTok, які допомогли кандидату Келіну Джорджеску виграти перший тур виборів, залишили країну, пише Politico.

Податкові органи розпочали розслідування після звернення виборчого органу Румунії, який зажадав більш ретельного вивчення фінансових операцій, пов'язаних із кампанією Джорджеску. Кандидат також перебуває у центрі уваги розслідування, підтвердила влада.

Блогери, деякі з яких пов'язані з організованою злочинністю, кажуть, що залишили Румунію всього за кілька днів до початку фінансових розслідувань. Вони публікували зображення сухопутних кордонів чи літаків, супроводжуючи їх підписами на кшталт «Прощавай» та «Сумую за тобою».

Роль інфлюєнсерів у виборах спливла після того, як президент Клаус Йоганніс розсекретив розвідувальні документи, де детально йшлося про вплив кампанії у TikTok на результати виборів.

Блогерів звинувачують в отриманні значних платежів за просування контенту на підтримку Джорджеску. Однією з ключових фігур під слідством є Богдан Пещир, який, як стверджується, фінансував інфлюєнсерів на TikTok на €1 млн. Минулого тижня влада провела обшуки в трьох місцях, пов'язаних з Пещиром, і вилучила $7 млн у криптовалюті.

У міру того, як після першого туру виборів з'являлися нові подробиці про минуле Джорджеску, деякі з цих осіб почали дистанціюватись від його кампанії. Після того, як документи розвідки були оприлюднені, деякі блогери зізналися у просуванні кандидата в обмін на оплату, але стверджували, що не знали, хто цей кандидат до першого туру.

Вибори в Румунії