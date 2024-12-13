Блогери TikTok, які допомогли Дорджеску перемогти у першому турі виборів у Румунії, залишили країну

Румунські блогери TikTok, які допомогли кандидату Келіну Джорджеску виграти перший тур виборів, залишили країну, пише Politico.
Податкові органи розпочали розслідування після звернення виборчого органу Румунії, який зажадав більш ретельного вивчення фінансових операцій, пов'язаних із кампанією Джорджеску. Кандидат також перебуває у центрі уваги розслідування, підтвердила влада.
Блогери, деякі з яких пов'язані з організованою злочинністю, кажуть, що залишили Румунію всього за кілька днів до початку фінансових розслідувань. Вони публікували зображення сухопутних кордонів чи літаків, супроводжуючи їх підписами на кшталт «Прощавай» та «Сумую за тобою».
Роль інфлюєнсерів у виборах спливла після того, як президент Клаус Йоганніс розсекретив розвідувальні документи, де детально йшлося про вплив кампанії у TikTok на результати виборів.
Блогерів звинувачують в отриманні значних платежів за просування контенту на підтримку Джорджеску. Однією з ключових фігур під слідством є Богдан Пещир, який, як стверджується, фінансував інфлюєнсерів на TikTok на €1 млн. Минулого тижня влада провела обшуки в трьох місцях, пов'язаних з Пещиром, і вилучила $7 млн у криптовалюті.
У міру того, як після першого туру виборів з'являлися нові подробиці про минуле Джорджеску, деякі з цих осіб почали дистанціюватись від його кампанії. Після того, як документи розвідки були оприлюднені, деякі блогери зізналися у просуванні кандидата в обмін на оплату, але стверджували, що не знали, хто цей кандидат до першого туру.
Вибори в Румунії
- 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні. Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
- Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% – отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє – чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
- У Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
- У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
- Після засідання Вищої ради оборони країни щодо ультраправого кандидата Келіна Джорджеску президент країни вирішив розсекретити інформацію про цього кандидата.
- За інформацією внутрішньої розвідки Румунії, є дані, що свідчать про агресивну пропагандистську кампанію в обхід національного виборчого законодавства, а також із використанням алгоритмів деяких соціальних мереж для прискореного зростання популярності Джорджеску.
- Єврокомісія на тлі неочікуваних результатів першого туру виборів у Румунії та інформації про використання TikTok ухвалила розпорядження для компанії зберігати "внутрішні документу та інформацію" про роботу своєї системи та її рекомендації для врегулювання ризиків маніпуляцій. Також компанія повинна зберігати дані про політичну рекламу.
- 6 грудня Конституційний суд скасував результати першого туру виборів президента Румунії.