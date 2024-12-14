Армія оборони Ізраїлю завдала нових ударів по авіабазах і складах у Сирії

Ізраїль вночі завдав нових ударів по складах зі зброєю, авіабазах та тунелях поблизу Дамаска в Сирії.

Про це повідомляє Times of Israel.

Відомо, що 17 ударі Армії оборони Ізраїлю були спрямовані на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які імовірно призначені для зберігання і запуску балістичних ракет.

Також, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини підтвердив удари Ізраїлю. Зазначається, що "ізраїльські удари зруйнували науковий інститут" та інші пов'язані з ним військові об'єкти в Барзі, на півночі Дамаска, "військовий аеропорт" у передмісті столиці.

Удари також були спрямовані на склади балістичних ракет Scud і пускові установки в районі Каламун, на "ракети, склади і тунелі".

Ізраїльські повітряні атаки в п'ятницю завдали ударів по ракетній базі на горі Касун в Дамаску, а також по аеропорту в південній провінції Свейда, оборонним і дослідницьким лабораторіям в Масяфі в провінції Хама.