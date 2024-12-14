Суд у США відмовився поставити на павзу закон про заборону TikTok

Тепер у китайського власника мінімум часу на звернення до Верховного суду.

З високою ймовірністю соцмережа TikTok все ж припинить роботу на території США 19 січня - китайський власник сервісу ByteDance не зміг переконати суд відтермінувати відповідний закон.

Як пише The Guardian, юристи компанії після програшу апеляції у суді округу Вашингтон сподівалися бодай виграти трохи часу для оформлення позову до Верховного суду США. Але Феміда виявилася до них невблаганною - "поставити на павзу" ультиматум щодо обов'язкового продажу мережі не вийде.

Тепер ByteDance має лише трохи більше місяця на те, щоб встигнути провести справу через Верховний суд, більшість у якому мають судді-консерватори, прихильні до Дональда Трампа. Обраний президент США обіцяв посприяти тому, щоб TikTok все ж не був заборонений на території країни - але на це знадобиться більше часу і згода Конгресу.

Китайців змушують продати мережу через "загрозу для національної безпеки". TikTok у США користуються щонайменше 130 мільйонів людей.