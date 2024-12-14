Трамп пообіцяв скасувати переведення годинників

Обраний президент США Дональд Трамп вдався до простіших обіцянок, ніж завершення війни в Україні та подолання міграційної кризи - республіканець заявив, що докладе зусиль для скасування переведення годинників на літній і зимовий час.

Як пише Bloomberg, майбутній господар Білого дому назвав потребу рухати стрілки щопівроку "незручною та дуже витратною для нації".

Наразі незрозуміло, за який з двох варіантів вирішення питання виступає Трамп - скасувати літній час чи зробити його постійним. У 2019 році він говорив, що вважає другий сценарій "цілком прийнятним".

За те, аби Америка жила за літнім часом, активно виступав сенатор від Флориди Марко Рубіо, якого Трамп призначив державним секретарем. Загалом штати так званого "сонячного поясу" на півдні країни пітримують саме таку модель відмови від переведення стрілок.

Публічно підтримали намір Трампа скасувати часові зміни і майбутні співголови департаменту урядової ефективності Ілон Маск та Вівек Рамасвамі.