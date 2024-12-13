Польща придбає американські розвідувально-ударні дрони SkyGuardian на $310 млн

Новітні безпілотники мають замінити наявний парк MQ-9A Reaper, який Варшава взяла в оренду у Сполучених Штатів.

Міністерство оборони Польщі уклало контракт на придбання багатоцільових американських безпілотників MQ-9B SkyGuardian, повідомляє Мілітарний.

Контракт уклали 12 грудня, його загальна вартість оцінюється у 310 млн доларів.

Новітні дрони мають замінити наявний парк MQ-9A Reaper, який Варшава взяла в оренду у Сполучених Штатів у жовтні 2022-го.

Компанія-виробник General Atomics Aeronautical Systems має завершити постачання безпілотників до першого кварталу 2027 року.

Фото: General Atomics Aeronautical Systems Американські багатоцільові безпілотники MQ-9B SkyGuardian

MQ-9B SkyGuardian

MQ-9B ‒ це модернізована версія MQ-9A, яка має збільшений до 24 метрів розмах крил та збільшені дальність та час польоту. Дрон може провести у повітрі 40 годин.

Серед інших особливостей ‒ відеосенсор високої роздільної здатності EO/IR Full Motion Video, система антиобледеніння та система автоматичного злету і посадки. Комплекс також включає модернізовану наземну станцію управління, розраховану на екіпаж з чотирьох осіб.

Ударна версія MQ-9 має підвіски для озброєння і може бути оснащена протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу “повітря-земля”, корегованими бомбами Mark 82 та іншими засобами ураження.