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Польща придбає американські розвідувально-ударні дрони SkyGuardian на $310 млн

Новітні безпілотники мають замінити наявний парк MQ-9A Reaper, який Варшава взяла в оренду у Сполучених Штатів.

Польща придбає американські розвідувально-ударні дрони SkyGuardian на $310 млн
Американські багатоцільові безпілотники MQ-9B SkyGuardian
Фото: General Atomics Aeronautical Systems

Міністерство оборони Польщі уклало контракт на придбання багатоцільових американських безпілотників MQ-9B SkyGuardian, повідомляє Мілітарний.

Контракт уклали 12 грудня, його загальна вартість оцінюється у 310 млн доларів.

Новітні дрони мають замінити наявний парк MQ-9A Reaper, який Варшава взяла в оренду у Сполучених Штатів у жовтні 2022-го.

Компанія-виробник General Atomics Aeronautical Systems має завершити постачання безпілотників до першого кварталу 2027 року.

Американські багатоцільові безпілотники MQ-9B SkyGuardian
Фото: General Atomics Aeronautical Systems
Американські багатоцільові безпілотники MQ-9B SkyGuardian

MQ-9B SkyGuardian

MQ-9B ‒ це модернізована версія MQ-9A, яка має збільшений до 24 метрів розмах крил та збільшені дальність та час польоту. Дрон може провести у повітрі 40 годин.

Серед інших особливостей ‒ відеосенсор високої роздільної здатності EO/IR Full Motion Video, система антиобледеніння та система автоматичного злету і посадки. Комплекс також включає модернізовану наземну станцію управління, розраховану на екіпаж з чотирьох осіб.

Ударна версія MQ-9 має підвіски для озброєння і може бути оснащена протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу “повітря-земля”, корегованими бомбами Mark 82 та іншими засобами ураження.

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