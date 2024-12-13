Швейцарія модернізує мережу ядерних бункерів

Кожному з 9 мільйонів мешканців, зокрема іноземцям і біженцям, гарантовано місце в укритті для захисту від бомб і ядерної радіації.

Швейцарія хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів на тлі все більшої глобальної невизначеності, пише Reuters.

Зазначимо, кожному з 9 мільйонів мешканців, зокрема іноземцям і біженцям, гарантовано місце в бункері для захисту від бомб і ядерної радіації.

“Найближчими роками (Швейцарська) Конфедерація хоче скасувати деякі винятки з чинних правил і оновити деякі старі укриття”, ‒ розповів командувач цивільного захисту кантону Во Луї-Анрі Делараж.

У жовтні уряд розпочав консультації щодо забезпечення “стійкості” Швейцарії у разі збройного конфлікту та планує виділити 220 мільйонів швейцарських франків (250 мільйонів доларів) на модернізацію старих структур.

“Це не означає, що ми готуємося до конфлікту – це не головне, – але у нас є мережа укриттів, і ми повинні переконатися, що вони функціональні”, ‒ додав Делараж.

Швейцарія трималася осторонь іноземних воєн з 1815 року, коли Паризький договорів встановив її нейтралітет. Країну окупувала Франція у 18 столітті, Швейцарія також зазнала повітряних бомбардувань під час Другої світової війни.