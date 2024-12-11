"Євробачення" змінило правила, щоб уникнути повторення скандалу в Мальме

Європейська мовна спілка на своєму сайті повідомила про внесені зміни до правил проведення пісенного конкурсу "Євробачення", які буде застосовано у 2025 році у Базелі.

Вперше за час існування головної музичної події Старого Світу всі акредитовані учасники будуть зобов'язані дотримуватися кодексу поведінки, який передбачає створення атмосфери поваги та підтримки для артистів. За дотриманням цих принципів стежитиме призначений "продюсер з добробуту".

Виконавцям буде надано можливість перебувати у спеціальній кімнаті без камер та преси, а кількість репетицій за зачиненими дверима збільшиться. Також графік конкурсу буде складено таким чином, щоб артисти мали більше вільного часу "для ознайомлення з пам'ятками та красою міста-господаря".

Усі ці заходи спрямовані на недопущення ситуації, яка виникла на "Євробаченні" у Мальме: тоді у нідерландця Юста Кляйна через надмірну увагу виник конфлікт з жінкою із трансляційної бригади, який призвів до дискваліфікації співака перед фіналом. Пізніше звинувачення проти Кляйна щодо агресивної поведінки визнали безпідставними.