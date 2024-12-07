Після скандалу очільник Мінкульту заявив про звільнення нового керівника ЦПД Бикова

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що відповідним наказом звільнили в.о. директора Центру стратегічних комунікацій Сергія Бикова.

Про це Точицький написав у соцмережі Х.

«Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора «Наукового центру розвитку туризму» було здійснено з технічною метою перереєстрації на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». В.о. директора звільнено наказом МКСК», - написав міністр.

Цього ж дня заступник Точицького Андрій Наджос повідомив, що у вересні цього року назву міністерства змінили і до його компетенції віднесли питання стратегічних комунікацій, передає «Укрінформ».

«Однією з таких ключових структур є Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який до останнього часу мав статус підрозділу інформаційного агентства «Укрінформ». Цей статус не дозволяє Центру повною мірою реалізовувати нові завдання міністерства у сфері стратегічних комунікацій... Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління МКСК», - пояснив заступник міністра.

В результаті Науковий центр розвитку туризму перейменували у Центр стратегічних комунікацій, яким призначили тимчасово керувати Сергія Бикова, бо він, як пояснив Наджос, у свій час працював у центрі.

Заступник міністра додав, що процес реєстрації буде оперативним, коли ж його завершать, тоді проведуть відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

«Детектор медіа» повідомив, що Биков — політолог та політичний консультант, з 2015 року фігурує в медіа як керівник Інституту публічної політики та консалтингу ІНПОЛІТ. Биков брав участь у розробці «нової конституції» Юлії Тимошенко, підтримував «мирний план Медведчука». У вересні 2022 року Биков повідомив, що більше не співпрацює з ІНПОЛІТ.

Сам Биков 7 грудня відреагував на звинувачення у роботі на Медведчука та ОПЗЖ. У своєму дописі у фейсбуці він заперечив, що називав Революцію Гідності «державним переворотом», а також визнав, що у 2015-2016 роках співпрацював із командою Бориса Колеснікова як політичний консультант.