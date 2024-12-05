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Став відомий короткий список номінантів на здобуття премії імені Юрія Шевельова

Спеціальну відзнаку Капітули отримає Василь Махно.

Став відомий короткий список номінантів на здобуття премії імені Юрія Шевельова
номінанти на здобуття премії імені Юрія Шевельова

5 грудня Капітула премії імені Юрія Шевельова оголосила короткий список номінантів на здобуття відзнаки за 2024 рік.

Фіналістами за найкращу українську книжку есеїстики стали:

  • Юлія Буйських, "На захід від Бугу" (Видавництво 21);
  • Мирослав Лаюк, "Бахмут" (Ukraїner);
  • Антон Санченко, "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря" (Богдан).

Спеціальну відзнаку Капітули отримає Василь Махно «за особливий голос в українській есеїстиці останніх двадцяти років і розбудову мостів культурного порозуміння».

Під час церемонії також вручать спеціальну відзнаку «Радіо Культура», якою редакція радіо нагороджує українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою у цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в етері «Радіо Культура».

Ім’я лауреата традиційно оголосять на церемонії 17 грудня, у день народження Юрія Шевельова

Цьогоріч до номінантів на здобуття премії потрапили 9 книжок. Їх оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко (голова Капітули), дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету Оля Гнатюк, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера" Олексій Панич, літературознавець, літературний критик, перекладач Роман Веретельник, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури) Тамара Гундорова, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ростислав Семків, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо" Оксана Хмельовська, письменник. есеїст, перекладач, лауреат премії за 2021 рік Андрій Бондар, журналіст, історик, перекладач, лауреат премії за 2022 рік Андрій Павлишин, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік Олександр Михед.

  • Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Її  присуджують раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику. 
  • Нагорода носить імʼя Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику.
  • До розгляду приймають художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.
  • 9-12 грудня в межах премії імені Юрія Шевельова в Києві проходитиме шостий фестиваль “Дні есеїстики”.
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