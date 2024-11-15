Режисер Ростислав Держипільський отримав Премію Вінценза

Її вручають "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів".

Лауреатом Премії Вінценза за 2024 рік став Ростислав Держипільський – режисер, актор, генеральний директор та художній керівник Івано-Франківського національного драмтеатру. Премію традиційно вручили на закритті форуму Via Carpatia, який цьогоріч проходив у Києві.

Щорічну Премію імені польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза вручають "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". У минулі роки Премію Вінценза отримували Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг, Петро Рихло та Йосиф Зісельс.

Під час вручення Премії Ростислав Держипільський зазначив: "Станіслав Вінценз пережив дві війни – першу і другу світові, на нашу долю випало жити в часі третьої страшної війни, і від кожного з нас залежить зробити все, аби якомога швидше прийшла перемога. Щоб ми вигнали нечисть, яка прийшла на нашу землю і забезпечили процвітаюче, мирне, європейське майбутнє. І ми це зробимо".

Фото: Віталій Грабар, Via Carpatia Показ вистави "Дзяди" в Національній музичній академії

У межах форуму Via Carpatia також відбувся перший київський показ вистави Івано-Франківського національного драмтеатру “Дзяди” за однойменною поемою Адама Міцкевича, призвяченою спротиву Російській імперії. Постановка інтерпретує класичний твор Міцкевича у контексті російсько-української війни. Її створила польська режисерка Майя Клечевська. У Польщі цю виставу робив Краківський театр ім. Юліуша Словацького, в Україні – Івано-Франківський національний драмтеатр ім. Івана Франка.

Про Ростислава Держипільського: