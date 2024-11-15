Режисер Ростислав Держипільський отримав Премію Вінценза

Лауреатом Премії Вінценза за 2024 рік став Ростислав Держипільський – режисер, актор, генеральний директор та художній керівник Івано-Франківського національного драмтеатру. Премію традиційно вручили на закритті форуму Via Carpatia, який цьогоріч проходив у Києві.
Щорічну Премію імені польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза вручають "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". У минулі роки Премію Вінценза отримували Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг, Петро Рихло та Йосиф Зісельс.
Під час вручення Премії Ростислав Держипільський зазначив: "Станіслав Вінценз пережив дві війни – першу і другу світові, на нашу долю випало жити в часі третьої страшної війни, і від кожного з нас залежить зробити все, аби якомога швидше прийшла перемога. Щоб ми вигнали нечисть, яка прийшла на нашу землю і забезпечили процвітаюче, мирне, європейське майбутнє. І ми це зробимо".
У межах форуму Via Carpatia також відбувся перший київський показ вистави Івано-Франківського національного драмтеатру “Дзяди” за однойменною поемою Адама Міцкевича, призвяченою спротиву Російській імперії. Постановка інтерпретує класичний твор Міцкевича у контексті російсько-української війни. Її створила польська режисерка Майя Клечевська. У Польщі цю виставу робив Краківський театр ім. Юліуша Словацького, в Україні – Івано-Франківський національний драмтеатр ім. Івана Франка.
Про Ростислава Держипільського:
- У 2008 році очолив Івано-Франківський драмтеатр.
- Поставив вистави "Солодка Даруся", "Шлюха", "Нація", "Заробітчанки, або Мамо, повернись", "Майже ніколи не навпаки", "Три сестри", "Шаріка, або Кохання січового стрільця", "Інтимна зона", "Модільяні. Я пройшов мостом, якого не існує", "Гуцулка Ксеня" та Romeo&Juliet. Також відомий за ролями у фільмах "Жива" та "Довбуш".
- 2015 року заснував Міжнародний відкритий фестиваль сценічних мистецтв "Час театру" та став генеральним директором Міжнародного фестивалю актуального мистецтва Porto Franko.
- У 2019 році отримав Національну премію України ім. Т. Шевченка в номінації "Театральне мистецтво" за постановки феєрії-бурлеску "Енеїда" за поемою Котляревського, неоопери Hamlet за Шекспіром, притчі "Вона-Земля" за творами Василя Стефаника та театрального благодійного арт-проєкту "Оскар і Рожева Пані" за романом Шмітта.