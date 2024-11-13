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Фінальні покази театральної премії «GRA» пройдуть у трьох містах

У фінал вийшли 14 вистав театрів з 5 міст країни.

Фінальні покази театральної премії «GRA» пройдуть у трьох містах
Фото: «GRA»

Фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA» відбудеться з 23 листопада по 2 грудня у трьох містах України – у Львові, Івано-Франківську та Києві. Про це повідомили організатори.

Членам журі та глядачам покажуть 14 вистав-фіналісток, які обрала Експертна рада премії. Церемонія нагородження пройде 2 грудня на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка. Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з 5-ти європейських країн.

Фото: «GRA»

До складу журі увійшли:

  • Ева Баль (Польща) – асоційована професорка факультету польської мови Ягеллонського університету, очільниця Дослідницького центру локальних культур; 

  • Йорґен Кнудсен (Норвегія) – дипломований мистецтво- та театрознавець, художній керівник театру Black Box в Осло, мультижанровий композитор;

  • Жанін Ортіс (Німеччина) – провідна драматургиня Дюссельдорфського театру Schauspielhaus, очолює Студію молодого актора в Лейпцизькій вищій школі музики й театру імені Фелікса Мендельсона;

  • Мееліс Ойдсалу (Естонія) – естонський театральний критик та журналіст, головний редактор вебпорталу оборонних новин balticsentinel.eu, співавтор та ведучий подкасту про театральне мистецтво Teatrivaht на культурному порталі ERR;

  • Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія) – виконавча директорка Nordic Drama Corner, працювала гастрольною менеджеркою, продюсеркою та проєктною координаторкою у сфері перформативних мистецтв.

Фото з вистав, які вийшли у фінал:

1990-ТИЙ. ЛЕГЕНДА ПРО ПІАНІСТА
Фото: «GRA»
1990-ТИЙ. ЛЕГЕНДА ПРО ПІАНІСТА
ВЕСЕЛКА НА САЛТІВЦІ
Фото: «GRA»
ВЕСЕЛКА НА САЛТІВЦІ
ВІЗИТ
Фото: «GRA»
ВІЗИТ
ВОРОГИ
Фото: «GRA»
ВОРОГИ

ДЗЯДИ
Фото: «GRA»
ДЗЯДИ

ДОВІРЛИВІ РОЗМОВИ
Фото: «GRA»
ДОВІРЛИВІ РОЗМОВИ

ДОЦЯ
Фото: «GRA»
ДОЦЯ

ЖИРАФ МОНС
Фото: «GRA»
ЖИРАФ МОНС

КЛУБ ЗНЕВІРА
Фото: «GRA»
КЛУБ ЗНЕВІРА

КОРТЕС
Фото: «GRA»
КОРТЕС

КОСАЧКА
Фото: «GRA»
КОСАЧКА

ПІНОККІЯ
Фото: «GRA»
ПІНОККІЯ

ТИГРОЛОВИ
Фото: «GRA»
ТИГРОЛОВИ

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ
Фото: «GRA»
ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

Про Фестиваль-Премію «GRA»:

  • Засновником та організатором є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).
  • Оголошена мета – формування та зміцнення єдиного українського театрального ком’юніті та визначення провідних тенденцій українського театру. 
  • Формат поєднує конкурсну програму з відкритими показами вистав, створюючи простір для мистецького діалогу між театрами, глядачами та експертами галузі. 
  • Цьогоріч надійшло 85 заявок від 58 театрів із 18 міст України.
  • У фіналі беруть участь 13 театральних колективів з 5 міст країни – Київ, Львів, Харків, Одеса та Івано-Франківськ. 
  • Лауреатів VІ Фестивалю-Премії «GRA» визначатимуть у 7-ми загальних та 6-ти індивідуальних номінаціях.
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