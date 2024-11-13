Фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA» відбудеться з 23 листопада по 2 грудня у трьох містах України – у Львові, Івано-Франківську та Києві. Про це повідомили організатори.
Членам журі та глядачам покажуть 14 вистав-фіналісток, які обрала Експертна рада премії. Церемонія нагородження пройде 2 грудня на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка. Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з 5-ти європейських країн.
До складу журі увійшли:
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Ева Баль (Польща) – асоційована професорка факультету польської мови Ягеллонського університету, очільниця Дослідницького центру локальних культур;
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Йорґен Кнудсен (Норвегія) – дипломований мистецтво- та театрознавець, художній керівник театру Black Box в Осло, мультижанровий композитор;
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Жанін Ортіс (Німеччина) – провідна драматургиня Дюссельдорфського театру Schauspielhaus, очолює Студію молодого актора в Лейпцизькій вищій школі музики й театру імені Фелікса Мендельсона;
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Мееліс Ойдсалу (Естонія) – естонський театральний критик та журналіст, головний редактор вебпорталу оборонних новин balticsentinel.eu, співавтор та ведучий подкасту про театральне мистецтво Teatrivaht на культурному порталі ERR;
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Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія) – виконавча директорка Nordic Drama Corner, працювала гастрольною менеджеркою, продюсеркою та проєктною координаторкою у сфері перформативних мистецтв.
Фото з вистав, які вийшли у фінал:
Про Фестиваль-Премію «GRA»:
- Засновником та організатором є Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ).
- Оголошена мета – формування та зміцнення єдиного українського театрального ком’юніті та визначення провідних тенденцій українського театру.
- Формат поєднує конкурсну програму з відкритими показами вистав, створюючи простір для мистецького діалогу між театрами, глядачами та експертами галузі.
- Цьогоріч надійшло 85 заявок від 58 театрів із 18 міст України.
- У фіналі беруть участь 13 театральних колективів з 5 міст країни – Київ, Львів, Харків, Одеса та Івано-Франківськ.
- Лауреатів VІ Фестивалю-Премії «GRA» визначатимуть у 7-ми загальних та 6-ти індивідуальних номінаціях.