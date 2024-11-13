У фінал вийшли 14 вистав театрів з 5 міст країни.

Фінальний етап VI Всеукраїнського Фестивалю-Премії «GRA» відбудеться з 23 листопада по 2 грудня у трьох містах України – у Львові, Івано-Франківську та Києві. Про це повідомили організатори.

Членам журі та глядачам покажуть 14 вистав-фіналісток, які обрала Експертна рада премії. Церемонія нагородження пройде 2 грудня на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка. Оцінювати фіналістів будуть члени міжнародного журі з 5-ти європейських країн.

Фото: «GRA»

До складу журі увійшли:

Ева Баль (Польща) – асоційована професорка факультету польської мови Ягеллонського університету, очільниця Дослідницького центру локальних культур;

Йорґен Кнудсен (Норвегія) – дипломований мистецтво- та театрознавець, художній керівник театру Black Box в Осло, мультижанровий композитор;

Жанін Ортіс (Німеччина) – провідна драматургиня Дюссельдорфського театру Schauspielhaus, очолює Студію молодого актора в Лейпцизькій вищій школі музики й театру імені Фелікса Мендельсона;

Мееліс Ойдсалу (Естонія) – естонський театральний критик та журналіст, головний редактор вебпорталу оборонних новин balticsentinel.eu, співавтор та ведучий подкасту про театральне мистецтво Teatrivaht на культурному порталі ERR;

Гінріікка Ліндквіст (Фінляндія) – виконавча директорка Nordic Drama Corner, працювала гастрольною менеджеркою, продюсеркою та проєктною координаторкою у сфері перформативних мистецтв.

Фото з вистав, які вийшли у фінал:

Фото: «GRA» 1990-ТИЙ. ЛЕГЕНДА ПРО ПІАНІСТА

Фото: «GRA» ВЕСЕЛКА НА САЛТІВЦІ

Фото: «GRA» ВІЗИТ

Фото: «GRA» ВОРОГИ

Фото: «GRA» ДЗЯДИ

Фото: «GRA» ДОВІРЛИВІ РОЗМОВИ

Фото: «GRA» ДОЦЯ

Фото: «GRA» ЖИРАФ МОНС

Фото: «GRA» КЛУБ ЗНЕВІРА

Фото: «GRA» КОРТЕС

Фото: «GRA» КОСАЧКА

Фото: «GRA» ПІНОККІЯ

Фото: «GRA» ТИГРОЛОВИ

Фото: «GRA» ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

Про Фестиваль-Премію «GRA»: