Що почитати: 11 книжок для осені

Осінь приносить із собою прохолоду, коротші дні та довгі затишні вечори, які ідеально підходять для читання. Цього сезону особливо хочеться поринути в атмосферні історії. Ми підготували для вас добірку з 11 книжок, які стануть його ідеальними супутниками.

«Метью Шардлейк. Розгін». К. Дж. Сенсом

Видавництво «Апріорі»

Фото: yakaboo.ua

Перша частина захопливого циклу детективів, що розгортаються в декораціях тюдорівської Англії, з багатошаровим сюжетом і харизматичним головним героєм. Книга отримала «Діамантовий кинджал» CWA — найвищу нагороду для детективів у Великій Британії.

1537 рік, правління Генріха VIII. У країні триває церковна реформа: монастирі оголошено осередками розпусти та зради, і їх систематично закривають. У монастирі Скарнсі жорстоко вбивають комісара Робіна Сінглтона, який приїхав підписати документи про закриття обителі. Розслідувати злочин доручають адвокату Метью Шардлейку — горбаню з гострим розумом, здатним розгадувати найзаплутаніші справи. Прибувши на місце, Шардлейк дізнається, що це вже не перше вбивство у стінах монастиря. Разом з молодим протеже Марком він стикається з фактами сексуальних зловживань, корупції та зради. Таємниці минулого й теперішнього переплітаються, а час працює проти — убивця може завдати нового удару будь-якої миті.

Цей роман може нагадати вам вайб «Ім’я рози» Умберто Еко.

«Ніби ми злодії». М. Л. Ріо

Видавництво «Artbooks»

Фото: bookclub.ua

Захопливий і напружений роман у жанрі темної академії: про кохання, дружбу, одержимість і пристрасть.

Детектив Колборн готується вийти на пенсію, але його не полишає думка про справу, яку він розслідував десять років тому. Тоді він відправив за ґрати Олівера Маркса, і тепер, коли хлопець вийшов з в'язниці, Колборн уже не так упевнений у його вині.

Класична академія Делекера — місце, де, здається, зупинився час. Тут студенти збираються біля каміна старовинного будинку, гортають сторінки книг, носять твід і цитують Шекспіра. Їх було семеро — семеро юних талантів, на яких чекало видатне майбутнє. Кожного семестру вони ставили шекспірівську п’єсу і грали на сцені ті самі ролі, що й у житті: лиходія, героя, тирана, спокусниці. Але одного разу викладачі вирішили, що час для змін настав, і змусили студентів помінятися ролями. Це рішення призвело до неочікуваної трагічної розв'язки — одного з них було вбито. Що ж насправді сталося в цій компанії?..

«9 листопада». Коллін Гувер

Видавництво «РМ»

Фото: ridna-mova.com

Незабутня історія кохання між юним письменником і його несподіваною музою, вона розірвала TikTok і стала бестселером The New York Times.

Феллон знайомиться з письменником-початківцем Беном за день до запланованого переїзду через всю країну. Пара проводить разом останній день у Лос-Анджелесі. Для Бена насичене життя дівчини стає творчим натхненням, якого він завжди шукав. Вони вирішують зустрічатися того самого дня на тому ж місці протягом п’яти років, при цьому не спілкуючись узагалі між цими зустрічами. Що з цього вийде? Чи можна так щось дізнатися про людину? Чи можна закохатися? Чи вдасться героям зізнатись у найпотаємнішому, спокутувати провину й повірити в себе, не втративши одне одного?

«Шістка Атласа». Оліві Блейк

Видавництво «КСД»

Фото: bookclub.ua

Перша книжка темної академічної фентезі-трилогії «Атлас».

Авторка запрошує читачів у альтернативний світ, де звичайні люди живуть разом з магами, а знаменита Олександрійська бібліотека не зникла — її просто приховали від сторонніх очей. Олександрійське товариство — найпрестижніше й водночас найтаємничіше об’єднання магічних академіків, яке зберігає знання бібліотеки. Раз на десять років тільки шестеро магів з винятковими талантами отримують шанс пройти випробування, щоб увійти в це елітне коло. У кожного своя причина прагнути доступу до бібліотеки і свій біль, який підживлює бажання здобути ці знання. Ті, хто витримає рік інтриг і смертельних випробувань, здобудуть багатство, вплив і владу, що перевершують найсміливіші мрії. Але проблема в тому, що, ймовірно, виживуть не всі.

«Меланхолійний бенкет осені». Максим Рильський

Видавництво «Ще одну сторінку»

Фото: readeat.com

Максим Рильський відомий як поет і перекладач, але його прозовий спадок лишається для багатьох маловідомим.

Збірка «Меланхолійний бенкет осені» відкриває нові грані творчості митця, об’єднуючи рідкісні прозові твори, есеї, мандрівні нотатки й особисті спогади. У цих текстах Рильський гармонійно поєднує осінню меланхолію з філософськими роздумами, передаючи своїм читачам чуттєві образи та глибокі життєві історії. У збірці ви знайдете приголомшливі казки, ліричні етюди, незабутні зустрічі з видатними діячами, а також теплі спогади про рідних і друзів, що відтворюють чарівну атмосферу минулого.

«Жовті цеглини». Мира Бо

«Видавництво НК-Богдан»

Фото: yakaboo.ua

Прониклива історія про сміливість змінювати своє життя й допомагати іншим, навіть якщо шлях до щастя виявляється значно довшим і складнішим, ніж здається на перший погляд. Це книга про кризу середнього віку, про вибір, який ми робимо, і про вплив, який цей вибір має не тільки на нас, але й на тих, кого ми зустрічаємо на своєму шляху.

Головний герой, учитель англійської мови, одного разу зустрічає біля під’їзду ясноволосого підлітка в байкерській куртці з написом Wild Angel. Хто цей хлопець — звичайна людина чи ангел, що потребує порятунку? І як ця зустріч змінить життя самого вчителя, яке, здається, втратило сенс?

Авторка тонко грає з образами, метафорами й літературними алюзіями, зокрема, на казку про Дороті та її подорож до країни Оз дорогою, вимощеною жовтими цеглинами.

Збірка «Корчма на перехресті світів»

Видавництво «READBERRY»

Фото: readeat.com

Одинадцять різножанрових фантастичних оповідань від українських авторів й авторок, які сплітаються в одну захопливу історію.

Звичайний київський хлопець Євген (або ж Юджин) втратив роботу і випадково натрапив на оголошення про вакансію баристи в «Корчмі». Та здається йому покинутою — він один-єдиний у залі. Але незабаром з’являються відвідувачі, кожен має власну історію. Спочатку Євген вважає їх письменниками чи дивними фантазерами, але з часом усвідомлює, що ці гості — реальні мешканці різних світів і епох, які потрапили в корчму не випадково. Заклад, схоже, притягує тих, хто зіштовхується з труднощами, аби допомогти їм влагодити свої проблеми. Що більше часу минає, то очевидніше, що корчма, як і сам Євген, є частиною складної та важливої історії, яка чекає на свою розгадку.

«Ніч у самотньому жовтні». Роджер Желязни

Видавництво «НК-Богдан»

Фото: yakaboo.ua

Лондон пізньої вікторіанської епохи. Наближається час Великої Гри — магічного змагання, яке проводять раз на століття під повним місяцем у ніч Геловіну. Учасники — відчиняльники та зачиняльники — змагаються в пошуках важливих інгредієнтів для ритуалу і водночас захищають свої магічні артефакти. Їм допомагають хвостаті й пернаті фамільяри, що збирають інформацію про суперників, руйнують їхні плани, переманюють союзників або навіть усувають конкурентів. Проте іноді гра змушує їх укладати несподівані союзи.

Захоплива подорож у саме серце осені, написана як щоденник пса на ймення Нюх. Кожна сторінка наповнена туманом, запахом вологого листя та відгомоном стародавньої магії. Історія просякнута дошкульним, а часом і темним гумором, приправлена алюзіями на відомі твори. Тут ви зустрінете Джека Різника, Ларрі Телбота (Людина-Вовк), Великого Детектива (Шерлок Голмс), Графа Дракулу, Доброго Лікаря (Франкенштейн) та інших.

«Білий попіл». Іларіон Павлюк

«Видавництво Старого Лева»

Фото: yakaboo.ua

Детектив з яскравими діалогами, ретельно продуманими декораціями XVIII століття та готичною атмосферою. Для поціновувачів динамічних і захопливих сюжетів, де кожна деталь має значення.

За віруваннями місцевих, хутір Білий Попіл розташований на краю пекла. А люди там живуть за своїми звичаями й законами. Найкращому детективу Києва Тарасу Білому доручають розслідування загадкового вбивства молодої панночки, доньки сотника Назара Засухи та його дружини Анни. Спочатку справа здається легкою: Тарасу потрібно лише довести вину семінариста Хоми Брута. Але щойно детектив опиняється на хуторі, стає очевидно, що все набагато складніше. Мешканці хутора та господарі маєтку приховують страшну таємницю, яка може виявитися навіть більш моторошною, ніж старовинні оповідки про повсталу з мертвих панночку та Вія.

«Стовпи землі». Кен Фоллет

Видавництво «РМ»

Фото: bookclub.ua

Епічна сага, що охоплює понад пів століття, розгортається в похмурі часи середньовічної Англії, де панують хаос міжусобних війн, боротьба за трон і релігійна ворожнеча.

У центрі сюжету — будівництво величного собору, що стає символом сили людського духу та невпинної боротьби з труднощами й несправедливістю. Це глибокий твір про людей, які, попри всі негаразди, намагаються створити щось величне і вічне у світі, де панують насилля й безлад. На сторінках роману оживають герої різних соціальних станів: від простих ремісників, які присвятили своє життя будівництву, до вельмож і членів королівських родин, що плетуть інтриги в пошуках влади й багатства. Їхні долі переплітаються, створюючи химерний клубок стосунків, де любов і вірність нерідко межують зі зрадою та з жорстокістю.

«Історик». Елізабет Костова

Видавництво «Nebo BookLab Publishing»

Фото: yakaboo.ua

Захопливе поєднання історії, міфології та сучасності, де реальність сплетена з вигадкою. Твір переосмислює вампірську міфологію, поєднуючи елементи готичного детективу, жахів і постмодерного історичного роману. Елізабет Костова працювала над своїм дебютним романом понад 10 років, ретельно досліджуючи всі деталі.

Молода дівчина знаходить старовинну книгу та конверт із загадковими листами в батьківській бібліотеці. Лиховісне звертання «Мій дорогий й нещасний спадкоємцю...» відкриває перед нею небезпечний шлях, що приводить до правди про Влада Цепеша — середньовічного правителя, чия жорстокість стала основою для легенди про Дракулу. Тепер молодій жінці доведеться вирішити, чи варто їй продовжити шлях свого батька, котрий багато років тому, ще молодий дослідник, ледь не загинув у цьому небезпечному полюванні.

Чи є зв’язок між легендою про Влада Цепеша і сучасністю? Можливо, Дракула все ще живий і реалізує свої таємничі плани? Відповіді на ці питання заховані в різних куточках світу: у бібліотеках Ліги плюща, на вулицях Стамбула, Будапешта та у віддалених регіонах Східної Європи.