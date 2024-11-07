Точицький: руйнування храму св. Петра Могили й собору Успіння пресвятої Богородиці в Маріуполі - це акт культурного геноциду

Російські окупанти продовжують знищувати культурні та історичні пам’ятки в Маріуполі

Російські окупанти продовжують знищувати культурні та історичні пам’ятки в Маріуполі, під загрозою опинився храм святого Петра Могили та собор Успіння пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє пресслужба Мінкультури і стратегічних комунікацій (МКСК).

“Це унікальна споруда, що увійшла до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю оздоблений петриківським розписом. Орнаментальний стиль, виконаний львівською художницею Ольгою Черьомушкіною, робить будівлю важливим символом української культурної спадщини”, - повідомили в МКСК.

Зазначається, що російські окупанти вирішили “привести храм до відповідності канонам РПЦ”, і залучили для цього так званих “православних волонтерів”.

“Руйнування маріупольського храму святого Петра Могили й собору Успіння пресвятої Богородиці — це відвертий акт культурного геноциду”, - запевнив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

В МКСК нагадали, що в Маріуполі ворог вже знищив низку історичних об’єктів: