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Режисура Тайки Вайтіті, озвучка Барака Обами: 6 серіалів листопада

Після жаских і детективних історій жовтня листопадові серіальні новинки принесуть романтику, вибух смаків і подорожі вглиб океану. Японська драма про силу кохання, новинка від Тайки Вайтіті, документальний серіал, озвучений Бараком Обамою, — пропонуємо добірку кращих серіалів місяця.

За гранню прощання

Коли: 14.11

Де дивитись: Netflix

Романтична японська драма «За гранню прощання» розповість про кохання, втрату та переживання травми.

Саеко раптово втрачає свого нареченого Юсуке в автокатастрофі. Намагаючись подолати своє горе, вона зустрічає Нарусе, чоловіка, який дивовижно нагадує їй Юсуке. Вона не знала, що Нарусе отримав серце Юсуке за кілька місяців до їхньої зустрічі — серце, яке все ще закохане та береже всі спогади про стосунки Юсуке й Саеко.

Внутрішній Чайнатаун

Коли: 19.11

Де дивитись: Hulu

«Внутрішній Чайнатаун» — телесеріал, який Чарльз Ю створив на основі свого однойменного роману. Джиммі О. Янг грає актора, який бореться за роль. Одного разу він випадково стає свідком злочину і, розслідуючи його, розкриває сімейні таємниці та занурюється у кримінальне підпілля Чайнатауну. А також дізнається, як це — бути в центрі уваги.

Серед режисерів серіалу є Тайка Вайтіті, тож очікуємо високого ступеня чутливості й гострої іронії.

Наші океани

Коли: 20.11

Де дивитись: Netflix

П’ятисерійний документальний фільм озвучив колишній президент США Барак Обама. Серіал зняла Freeborne Media — команда, яка раніше отримала нагороду «Еммі». Ця подорож у 75 тисяч миль океанами та підводними просторами досліджує найтемніші куточки планети.

Завдяки використанню передових наукових досліджень і нещодавно розроблених технологій підводної зйомки серіал може похизуватися приголомшливими екшн-сценами, кадрами з дронів, великими планами морського дна та незліченною кількістю раніше не бачених форм поведінки тварин. Цей серіал занурює в життя найчарівніших, найвинахідливіших і найвитриваліших істот на Землі, які стикаються з новими викликами та розвивають дивовижні навички, необхідні для життя в мінливих водах довкола.

Імператриця: 2 сезон

Коли: 22.11

Де дивитись: Netflix

«Імператриця» розповідає історію баварської принцеси, яка стала австрійською правителькою Єлизаветою, відомою як Сісі. Вона намагалася пристосуватися до життя в королівському дворі Габсбургів 1800-х років після одруження з імператором Францом Йосифом. Сісі стала улюбленицею країни, бо відчайдушно боролася з традиціями та відстоювала індивідуальність і свободу.

Другий сезон починається, коли перша криза подружжя ледь минула. Молоді люди сподіваються насолодитися шлюбним життям, коли Франц несподівано стикається з могутнім супротивником у Європі. Єлизавета під великим тиском, адже спадкоємець престолу має якнайшвидше забезпечити майбутнє імперії. Коли доля завдає удару з усією силою, кохання пари опиняється під загрозою. Та Єлизавета мусить боротися не лише за сім’ю, а й за цілісність душі.

Секрети від шефа: 7 сезон

Фото: netflix.com

Коли: 27.11

Де дивитись: Netflix

Сьомий сезон «Секретів від шефа» продовжує розповідь про кухарів з усього світу, що переосмислюють сучасне кулінарне мистецтво. У новому сезоні в програмі беруть участь шеф-кухарі з різних країн, і кожен має унікальний підхід до приготування страв.

Чутатіп (Нок) Сунтаранон виводить на перший план сміливі автентичні смаки Таїланду, розширюючи межі традиційної тайської кухні. Кваме Онвуачі досліджує афро-карибську спадщину. Анхель Леон з Іспанії здобув визнання інноваційною роботою з морськими інгредієнтами. Норма Лістман і Сакіб Кевал — динамічний дует чоловіка й дружини, вони поєднують мексиканські й південноазійські смаки, щоб створити унікальний кулінарний наратив, який відображає їхнє культурне коріння.

Це духмяні, пряні, солодко-солоні історії, перед якими неможливо встояти.

«Безумство»

Коли: 28.11

Де дивитись: Netflix

«Безумство» — це лімітований трилер, який створив Стівен Белбер для Netflix. Медіаексперт Мансі Деніелс мусить доводити свою невинність і боротися за життя після того, як випадково натрапляє на тіло вбитого білого супремасиста в лісі Поконос. Зміни спонукають героя возз’єднатися зі своєю сім’єю та віднайти втрачені ідеали.

Анна СєдихАнна Сєдих, журналістка, кінокритикиня
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