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В Одесі відкрилася виставка, присвячена репресованим археологам

Експозицію присвячено археологам, які попри жорстокі репресії та цензуру продовжували свою наукову діяльність і залишили важливий слід в історії археологічної науки.

В Одесі відкрилася виставка, присвячена репресованим археологам
Фото: Міністерство культури

У вівторок, 29 жовтня, в Одеській національній науковій бібліотеці (ОННБ) відкрилася виставка “Наказано не знати: українські археологи в лещатах тоталітаризму”, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій. 

У головному читальному залі книгозбірні представлені 19 стендів, які репрезентують долі відомих археологів, що стали символами цілих поколінь репресованих науковців і чиї досягнення були упродовж довгого часу приховані або навмисно забуті.

На виставці представлено матеріали, присвячені таким видатним археологам, як Федір Вовк, Дмитро Яворницький, Сергій Гамченко, Олекса Новицький, Микола Макаренко, Данило Щербаківський, Микола та Федір Ернсти, Петро Смолічев, Володимир Грінченко, Теодосій Мовчанівський, Федір Козубовський, Сильвестр Магура, Іполит Зборовський, Валерія Козловська, Олег Кандиба, Ярослав Пастернак, Лариса Крушельницька, Борис Мозолевський, Михайло Брайчевський. 

“На прикладі всіх цих людей ми говоримо про феномен епохи, ми говоримо про складні перипетії наукового життя і важливість їх роботи для здобуття незалежності України”, – сказала на відкритті виставки генеральна директорка ОННБ Ірина Бірюкова. 

Також вона подякувала Українському інституту національної пам’яті, за підтримки якого організовано експозицію. 

Зазначається, що тоталітарний режим суворо контролював наукову діяльність, а всі відкриття та дослідження мали відповідати державній ідеології. У такому контексті багатьох археологів, які вивчали українську історію, було оголошено “ворогами народу” та репресовано. Десятки археологів були заарештовані за надуманими обвинуваченнями в “антирадянській діяльності” та відправлені у заслання в табори або психіатричні лікарні, де багатьох з них було фізично знищено.

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