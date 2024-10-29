Група лікарів допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Працівники ДБР викрили в Одесі групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати “платні послуги” чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб “Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи” та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження “історії хвороби”, навіть, робили знімки “МРТ”. Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали “підготовлені” члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від шести до 12 тисяч доларів, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.Вже встановлені 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад 80 тис. доларів США готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Окрім того, під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи затримали двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох “клієнтів” призовного віку, які були в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримали, йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.