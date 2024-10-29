Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Коштовна медицина
Коштовна медицина
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
ГоловнаСуспільствоПодії

Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди зі слідством

Законопроєкт відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

Рада прийняла в цілому законопроєкт про угоди зі слідством
Фото: телеграм / Ярослав Железняк

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 12039 про угоди зі слідством. 

Законопроєкт підтримали 263 народних обранці, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. 

Як зазначив нардеп, цей текст підтримали і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Також законопроєкт відповідає міжнародним зобовʼязанням України. 

Цей законопроєкт:

  • вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.
  • при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:
  1. за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ
  2. за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн. НМДГ.
  3. за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн. НМДГ
  • також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;
  • при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.
  • у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.

Як зазначив нардеп, закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan на 4 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies