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Шмигаль: держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин

Окрім “тисячі від Зеленського”, йдеться про зимові субсидії і розширену програму “Доступні ліки”.

Шмигаль: держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу
Фото: Анна Стешенко

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин.

Про це він сказав сьогодні, 29 жовтня, під час засідання Кабміну. 

“Перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів”, – сказав прем’єр.

Наступні кроки, за словами Шмигаля, це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні, а також розширена програма “Доступні ліки”, до якої включать нових отримувачів.

Також Шмигаль повідомив, що у межах програми зимової єПідтримки уряд ставить перед собою три основні цілі:

Перша – матеріально підтримати українські родини. Це додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки.

Друга мета – активізувати внутрішній попит на українські послуги. Вже запрацював «Національний кешбек», держава здійснила перші виплати людям. Це понад 37 млн грн. Загалом до програми долучилися 2,4 млн українців та 1470 українських виробників.

Третя мета – вкотре продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги. Один із варіантів, як витратити кошти за програмою єПідтримка, – задонатити на українську армію. Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону.

  • Зеленський розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу. Кабмін має запустити програму з 1 грудня. У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
  • Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації під час пандемії коронавірусної хвороби.
  • Нещодавно Кабмін схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла. Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки.
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