Головне за ніч та ранок вівторка, 29 жовтня: атака дронів на Київ та Київщину, удари по Кривому Рогу, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 149 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Близько 3 години ночі Харків зазнав ворожого обстрілу з використанням керованої авіаційної бомби. За повідомленням мера Ігоря Терехова, влучання зафіксовано в Основ'янському районі, росіяни поцілили у приватний сектор.

О 5:07 Ігор Терехов повідомив, що кількість жертв зросла до чотирьох. Два будинки було зруйновано, ще близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив у Telegram, що жертвами є двоє чоловіків та двоє жінок.

У поліції уточнили, що удар був повторним.

Уночі мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу, яка спалахнула в одному з будинків у Солом'янському районі столиці. Причиною займання стало падіння уламків російських ударних безпілотників. Кількість поранених зросла до шести, уточнив згодом начальник КМВА Сергій Попко.

Також вогонь поширився на декілька автівок та торговельне приміщення. На місці працюють екстрені служби.

"Одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували", – написав Попко.

Пошкоджено газогін, фахівці оперативно вимкнули подачу газу.

Унаслідок російської атаки вночі 29 жовтня пошкодження є у двох районах столиці. Загалом повітряна тривога тривала понад чотири години, а оголошували її двічі.

Ворожі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але захисникам вдалося збити їх. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"В Соломʼянському районі, на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло займання магазину. Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано", – розповів він.

Одного пораненого госпіталізували. Попко в останньому оновленні повідомив про п'ятьох потерпілих, хоча до цього писав про шістьох. У ДСНС також повідомили про шість потерпілих.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більше третини з них припадає на Курахівський напрямок.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1360 окупантів. Від початку вторгнення втрати російських військ склали 692 080 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Увечері 28 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок”, – написав Лисак.

За оновленими даними станом на ранок, поранень зазнали 14 людей, одна людина померла. Десятеро госпіталізовані. Один поранений у важкому стані, решта – в середньому.

"Пожежу, яка виникла після «прильоту», рятувальники загасили. У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 – понівечені. Зачепило газогін", – повідомив очільник ОВА.

Окрім Кривого Рогу, ворог вночі гатив по Нікопольському району. За попередніми даними, минулося без поранених.

Цієї ночі ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" Кривий Ріг. Запуск відбувся з Криму.

Також росіяни випустили 48 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу з Орла і Курська (Росія). Окрім того, авіація цілодобово била КАБами по прифронтових територіях, повідомили Повітряні сили.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 26 ворожих БпЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один — повернувся в росію. Інформація уточнюється та оновлюється", – зазначили військові.

ППО працювала в Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській і Полтавській областях.

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