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На Хмельниччині ППО збила ворожий "шахед"

Місце падіння уламків встановлюється.

На Хмельниччині ППО збила ворожий "шахед"
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Сьогодні вранці, під час сигналу "повітряна тривога", сили ППО збили 1 ворожий БПЛА типу Shahed. 

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Місце падіння уламків встановлюється.

"Станом на цю годину, повідомлень про загиблих, травмованих чи руйнування не надходило. Дякую нашим ЗСУ", – написав він у телеграмі. 

  • У Києві уламки "шахедів" спричинили пожежу в будинку. Вогонь поширився на декілька автівок та торговельне приміщення. Загалом є пошкодження у двох районах – Солом'янському і Святошинському. 
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