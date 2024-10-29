Печерський суд продовжив арешт Романа Гринкевича

Син львівського бізнесмена проведе під вартою ще мінімум два місяці.

Фігуранта резонансної справи про постачання Збройним Силам неякісного одягу Романа Гринкевича триматимуть під вартою ще принаймні два місяці.

Як повідомляє "Суспільне", запобіжний захід синові львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича продовжили у Печерському суді міста Києва. Розмір застави складає 360 мільйонів гривень.

У жовтні Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудової роботи у справі проти очолюваної Гринкевичем-старшим злочинної організації. Після ознайомлення захисту з матеріалами обвинувальний акт має бути спрямований до суду.