​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
Коштовна медицина
Коштовна медицина
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
ГоловнаСуспільствоПодії

Печерський суд продовжив арешт Романа Гринкевича

Син львівського бізнесмена проведе під вартою ще мінімум два місяці.

Печерський суд продовжив арешт Романа Гринкевича
Роман Гринкевич
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Фігуранта резонансної справи про постачання Збройним Силам неякісного одягу Романа Гринкевича триматимуть під вартою ще принаймні два місяці. 

Як повідомляє "Суспільне", запобіжний захід синові львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича продовжили у Печерському суді міста Києва. Розмір застави складає 360 мільйонів гривень.

У жовтні Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудової роботи у справі проти очолюваної Гринкевичем-старшим злочинної організації. Після ознайомлення захисту з матеріалами обвинувальний акт має бути спрямований до суду. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies