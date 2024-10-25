Костін: шість керівників обласних і спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення

П’ять керівників обласних прокуратур і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення.
Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.
У переліку – голови облпрокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
«Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат», - додав Костін.
Також 25 жовтня в Офісі Генпрокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії, яка відбиратиме кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних і окружних прокуратурах.
«Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів», - додав Костін.
Він додав, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України «Про прокуратуру». Якщо ці зміни завеврдить парламент, прокурорам заборонять отримувати одночасно і зарплату, і пенсію.
«Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи», - повідомив Генпрокурор.
- 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
- Після цього Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури.
- Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування.
- Тоді Зеленський призначив засідання РНБО щодо корупції в медико-соціальних експертних комісіях і вимагає реакції правоохоронців щодо оформленням фальшивих інвалідностей прокурорами.
- Згодом Андрій Костін повідомив, що масштабне службове розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів, включно з Офісом генерального прокурора.
- 22 жовтня Президент провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності. Опісля Андрій Костін оголосив про своє звільнення.