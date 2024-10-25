Костін: шість керівників обласних і спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення

П’ять керівників обласних прокуратур і керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.

У переліку – голови облпрокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

«Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат», - додав Костін.

Також 25 жовтня в Офісі Генпрокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії, яка відбиратиме кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних і окружних прокуратурах.

«Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів», - додав Костін.

Він додав, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України «Про прокуратуру». Якщо ці зміни завеврдить парламент, прокурорам заборонять отримувати одночасно і зарплату, і пенсію.

«Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи», - повідомив Генпрокурор.