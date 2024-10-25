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На ТОТ Запоріжжя окупанти планують “націоналізувати” понад тисячу баз відпочинку

Окупанти готуються до незаконної націоналізації рекреації на побережжі Азовського моря.

На ТОТ Запоріжжя окупанти планують “націоналізувати” понад тисячу баз відпочинку
Фото: Центр нацспротиву

Призначений Кремлем гауляйтер Запорізької області Євген Балицький заявив, що понад тисяча баз відпочинку на побережжі Азовського моря є "безхозними".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Запорізький гауляйтер Євген Балицький повідомив, що більше тисячі баз відпочинку на узбережжі Азовського моря вже визнано "безхозними" і відповідно їх у найближчий час буде "націоналізовано". І це при тому, що окупанти оголосили крайній термін для постановки на російський облік нерухомості — 1 січня 2028 року", — зазначають у ЦНС. 

Зазначається, що таким чином Балицький хоче організувати собі туристичний бізнес. Він виправдовує свої дії потребою "робочих місць". 

"Нерухомість, особливо на узбережжі Азовського моря, стала ласим шматком для окупантів, і вони почали віджимати пансіонати та бази відпочинку з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу захопили найфешенебельніші об’єкти, а простіші перетворили на казарми для солдатів рф", — додали у спротиві.

  • Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо міста Бердянськ Запорізької області, перетворюючи цивільні об’єкти у військові цілі.
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