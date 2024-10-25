У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі, - голова ОВА

Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.
За його прогнозом, у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.
"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - пояснив Федоров.
Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки, які запрацюють вже в грудні.
За його словами, Україна звертається до партнерів, щоб вони придбали такі когенераційні установки.
Що стосується звичайних генераторів, то як школах, так і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.
- Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо силам РФ не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури.
- Тим часом, у звіті, оприлюдненому у вересні, ООН ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 годин на добу.