У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі, - голова ОВА

Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За його прогнозом, у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - пояснив Федоров.

Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки, які запрацюють вже в грудні.

За його словами, Україна звертається до партнерів, щоб вони придбали такі когенераційні установки.

Що стосується звичайних генераторів, то як школах, так і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.