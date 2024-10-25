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У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі, - голова ОВА

Жителів закликають готуватися до відсутності електроенергії. 

У Запоріжжі та області взимку світла може не бути взагалі, - голова ОВА
Фото: pixabay

Жителів Запоріжжя та області закликають готуватися до відсутності електроенергії взимку. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За його прогнозом, у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - пояснив Федоров.

Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки, які запрацюють вже в грудні.

 За його словами, Україна звертається до партнерів, щоб вони придбали такі когенераційні установки.

Що стосується звичайних генераторів, то як школах, так і в лікарнях вже є генератори, які забезпечать електропостачання для освітнього процесу та надання меддопомоги.

  • Міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявив, що Україна здатна пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо силам РФ не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. 
  • Тим часом, у звіті, оприлюдненому у вересні, ООН ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 годин на добу.
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