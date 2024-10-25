Львівська мерія використовуватиме фемінітиви в офіційних документах

Відповідно до нового правопису, Львівська міська рада використовуватиме фемінітиви в офіційному документообігу.
Про це повідомила пресслужба міськради.
Рішення про це затвердили напередодні на засіданні виконавчого комітету.
"Згідно з новим українським правописом, який затвердили ще у 2019 році, в усіх офіційних документах та внутрішніх листах необхідно вживати іменники жіночого роду – коли йдеться про жіночі посади", - зауважила керівниця управління адміністрування послуг Львівської міськради Мар'яна Дюганчук.
Новий варіант правопису був затверджений у 2019 році. Він передбачає використання фемінітивів.
"Перехідний період тривав 5 років, і вже з 2024 року ці зміни стали обов’язковими для офіційного листування", - зазначили в міськраді Львова.
Докладніше про новий правопис читайте в матеріалі LB.ua "Пів яблука та Атени: що є нового в українському правописі".
- У 2021 році ОАСК скасував впровадження оновленого правопису.
- 30 травня 2024 року Верховний суд підтвердив чинність правопису 2019 року. А в червні директор Інституту української мови Національної академії наук України, професор Павло Гриценко зазначив, що правопис все ще перебуває на доопрацюванні, і його остаточний варіант оприлюднять наприкінці року.