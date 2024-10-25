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Львівська мерія використовуватиме фемінітиви в офіційних документах

Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету.

Львівська мерія використовуватиме фемінітиви в офіційних документах
Фото: litopys.org.ua

Відповідно до нового правопису, Львівська міська рада використовуватиме фемінітиви в офіційному документообігу.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Рішення про це затвердили напередодні на засіданні виконавчого комітету.  

"Згідно з новим українським правописом, який затвердили ще у 2019 році, в усіх офіційних документах та внутрішніх листах необхідно вживати іменники жіночого роду – коли йдеться про жіночі посади", - зауважила  керівниця управління адміністрування послуг Львівської міськради Мар'яна Дюганчук.

Новий варіант правопису був затверджений у 2019 році.  Він передбачає використання фемінітивів. 

"Перехідний період тривав 5 років, і вже з 2024 року ці зміни стали обов’язковими для офіційного листування", - зазначили в міськраді Львова.

Докладніше про новий правопис читайте в матеріалі LB.ua "Пів яблука та Атени: що є нового в українському правописі".

 

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