Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України

Американський телеканал Fox News після спілкування з високопоставленим чиновником у Вашингтоні стверджує, що міністерство оборони та розвідувальний комітет виступили проти того, щоб президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати поставлену зброю вглиб території Росії.

У Пентагоні та розвідці переконані, що системи ATACMS вже не здатні змінити стратегічний хід війни, адже 90% російських літаків виведені за радіус дії комплексів. "Переконання, що це стало б вирішенням проблеми бомбардувань, є хибним", - стверджується у звіті для Білого дому.

Також в оборонному відомстві відзначають недостатню кількість ATACMS на озброєнні Збройних Сил України для суттєвого впливу на ситуацію: США нібито не можуть надати Києву більше комплексів, не зменшивши рівень власного захисту.

Росію у Вашингтоні продовжують розглядати як "ядерну силу, здатну завдати непоправної шкоди Україні та Сполученим Штатам".