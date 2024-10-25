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Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України

Дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії нібито не змінить хід війни.

Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України
Пентагон
Фото: Вікі

Американський телеканал Fox News після спілкування з високопоставленим чиновником у Вашингтоні стверджує, що міністерство оборони та розвідувальний комітет виступили проти того, щоб президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати поставлену зброю вглиб території Росії.

У Пентагоні та розвідці переконані, що системи ATACMS вже не здатні змінити стратегічний хід війни, адже 90% російських літаків виведені за радіус дії комплексів. "Переконання, що це стало б вирішенням проблеми бомбардувань, є хибним", - стверджується у звіті для Білого дому.

Також в оборонному відомстві відзначають недостатню кількість ATACMS на озброєнні Збройних Сил України для суттєвого впливу на ситуацію: США нібито не можуть надати Києву більше комплексів, не зменшивши рівень власного захисту. 

Росію у Вашингтоні продовжують розглядати як "ядерну силу, здатну завдати непоправної шкоди Україні та Сполученим Штатам". 

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