​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
У Києві, Одесі і Дніпрі готують проплачені "мітинги" для дискредитації спецслужб і влади
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні 685 910 військових. 

Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів за добу
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 685 910 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 685910 (+1630)  
  • танків ‒ 9097 (+7)  
  • бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33)  
  • артилерійських систем – 19753 (+34)  
  • РСЗВ / MLRS – 1238 (+2)  
  • засоби ППО ‒ 982 (+1)  
  • літаків – 369(+0)  
  • гелікоптерів  – 329 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73) 
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0) 
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0)  
  • підводні човни - 1 (+0)  
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) 
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3535 (+22).
    Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Росія втратила 9590 військових та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies