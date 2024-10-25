Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 685 910 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 685910 (+1630)
- танків ‒ 9097 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33)
- артилерійських систем – 19753 (+34)
- РСЗВ / MLRS – 1238 (+2)
- засоби ППО ‒ 982 (+1)
- літаків – 369(+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73)
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79)
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3535 (+22).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, за тиждень Росія втратила 9590 військових та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.