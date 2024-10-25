Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні 685 910 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1630 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 685 910 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 685910 (+1630)

танків ‒ 9097 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33)

артилерійських систем – 19753 (+34)

РСЗВ / MLRS – 1238 (+2)

засоби ППО ‒ 982 (+1)

літаків – 369(+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73)

крилаті ракети ‒ 2625 (+0)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79)

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3535 (+22).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, за тиждень Росія втратила 9590 військових та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.