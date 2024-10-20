За тиждень Сили оборони знищили 9590 окупантів

За тиждень Росія втрати 9590 військових та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє командувач Сухопутніх військ Олександр Павлюк.
За тиждень з 13 по 20 жовтня втрати противника склали близько 9590 осіб особового складу та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 76 танків
- 235 бойових броньованих машин
- 155 артилерійських систем
- 1 РСЗВ
- 403 одиниці автотехніки
- 41 одиниця спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше 5 ворожих ракет та 295 БпЛА ОТР.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 41 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки ворога.