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За тиждень Сили оборони знищили 9590 окупантів

Також ЗСУ знищили 5 ворожих ракет та 295 БпЛА ОТР.

За тиждень Сили оборони знищили 9590 окупантів
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За тиждень Росія втрати 9590 військових та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутніх військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 13 по 20 жовтня втрати противника склали близько 9590 осіб особового складу та 1211 одиниць озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 76 танків
  • 235 бойових броньованих машин
  • 155 артилерійських систем
  • 1 РСЗВ
  • 403 одиниці автотехніки
  • 41 одиниця спецтехніки

Фото: Олександр Павлюк

Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше 5 ворожих ракет та 295 БпЛА ОТР.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 39 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 41 автомобіль та три одиниці спеціальної техніки ворога.

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