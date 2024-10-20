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Defense Express: РФ почала бити по Україні ракетами Х-69 із новою бойовою частиною

З’явилося перше зображення ракети Х-69 з новою бойовою частиною, яку українська ППО збила 19 жовтня.

Defense Express: РФ почала бити по Україні ракетами Х-69 із новою бойовою частиною
ракета Х-69
Фото: Defense Express

Росія почала використовувати для обстрілів по Україні ракети Х-69 із новою бойовою частиною, яка несе в собі касетні елементи.

Про це пише Defense Express.

За інформацією видання, у мережі показали ракету з касетною бойовою частиною з металевими кульками, що стало першим зафіксованим випадком використання ракети Х-69 з такою бойовою частиною. У разі виявлення таких кульок потрібно викликати підрозділи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх.

Фото: Defense Express

За інформацією видання, ракета Х-69 з новою БЧ була збита силами протиповітряної оборони під час атаки 19 жовтня. Відповідно до звіту Повітряних Сил ЗСУ, ворог атакував шістьма ракетами типу Х-59/X-69, з них було збито чотири одиниці.

Ракета Х-69 є розробкою МКБ "Радуга", вперше вона була офіційно продемонстрована на форумі "Армия" у серпні 2022 року, а для ударів по Україні росіяни вперше використали її під час масованої атаки 7 лютого цього року. 

Серед усього, РФ використовувала ракету Х-69 для удару по Трипільській ТЕС у квітні.

Ця ракета використовується для ударів з винищувачів Су-57. З відкритих джерел відомо, що ракета має масу до 800 кг, з яких до 310 кг — це бойова частина, дальність становить від 400 км. У травні в ГУР повідомляли, що РФ виробляє одну-три ракети Х-69 на місяць.

Як заначають у виданні, РФ продовжує експериментувати з бойовими частинами для своїх крилатих ракет з метою підвищення ефективності їхнього використання залежно від типу цілей. 

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