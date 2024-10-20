Партизани влаштували диверсію на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини

Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Агент бойового крила партизанського руху "АТЕШ" знищив релейну шафу біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.

"Реалізована диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України. Зокрема, важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії", — ідеться у повідомленні.