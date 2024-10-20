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Партизани влаштували диверсію на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини

Агент партизанського руху знищив релейну шафу біля  населеного пункту Новоолексіївка на ТОТ Херсонській області.

Партизани влаштували диверсію на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини
диверсія на ТОТ Херсонщини
Фото: "АТЕШ"

Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".

Агент бойового крила партизанського руху "АТЕШ" знищив релейну шафу біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.

"Реалізована диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України. Зокрема, важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії", — ідеться у повідомленні.

  • На Донецькому напрямку агент руху “АТЕШ” із числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину ЗС РФ.
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