Партизани влаштували диверсію на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини

Агент партизанського руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.
Про це ідеться у повідомленні партизанського руху "АТЕШ".
Агент бойового крила партизанського руху "АТЕШ" знищив релейну шафу біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області.
"Реалізована диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України. Зокрема, важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії", — ідеться у повідомленні.
- На Донецькому напрямку агент руху “АТЕШ” із числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину ЗС РФ.