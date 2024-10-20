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Російська армія здійснила шість авіаударів по Запоріжжю та області, — ОВА

Надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російська армія здійснила шість авіаударів по Запоріжжю та області, — ОВА
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

За добу росіяни завдали 247 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Через авіаудари по Запоріжжю постраждали десятеро людей.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"10 людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки по обласному центру. Це чоловіки 35, 37, 39, 55 і 70 років, жінки 60, 67 і 80 та діти 9 й 13 років", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, російські війська здійснили 6 авіаційних ударів по Запоріжжю, Роботиному, Малій Токмачці та Левадному. 142 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 4 обстріли з РСЗВ накрили Лобкове, Роботине та Малу Токмачку. 95 артобстрілів завдано по території  Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 78 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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