Сили ППО знищили 31 ворожий безпілотник

У ніч на 20 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М", — ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: повітряні сили

Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Два ворожих БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі.