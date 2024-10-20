Головне за ніч та ранок неділі, 20 жовтня: наслідки удару по Кривому Рогу, 164 боєзіткнення, вибори та референдум у Молдові

Нічна повітряна атака, 164 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Кількість поранених унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області зросла до 17, 14 з них знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, рятувальна операція на місці нічної атаки завершена. Серед постраждалих три жінки і 14 чоловіків.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої".

У місті розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали. Людей також забезпечують їжею і гарячим чаєм.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних (п’ять ракет), 81 авіаційного удару, скинувши 155 КАБів. Крім цього, здійснив понад 3500 обстрілів, з них 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ятьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 27 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1340 росіян, 12 російських танків, 17 артсистем ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 678 520 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала Харків. Ворог вдарив по місту гібридною авіабомбою "Грім-Е1", повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Уночі російська армія завдала авіаудару по Новобаварському району міста Харкова. Внаслідок вибуху на відкритій місцевості пошкоджень зазнали декілька приватних житлових будинків та автомобілів.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, ворог використав для обстрілу авіаційний боєприпас "Гром Е-1" — гібрид плануючої авіаційної бомби та ракети. Внаслідок авіаудару ніхто не постраждав.

Вранці 20 жовтня російська армія завдала авіаційного удару по енергетичному об'єкту у Роменській громаді Сумщини.

"Сьогодні вранці, 20 жовтня ворог завдав авіаційного удару по Роменській громаді. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів", — повідомляють в ОВА.

Також у "Сумиоболенерго" зазначили, що наразі тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).

У ніч на 20 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

13 російських безпілотників локаційно втрачено.

У неділю, 20 жовтня, в Молдові відбувається перший тур президентських виборів, а також проводять референдум щодо вступу країни в ЄС, повідомляє NewsMaker.

На виборах за президентське крісло змагаються одинадцять кандидатів, що є найбільшою кількістю після повернення до прямих президентських виборів у 2016 році.

Також в країні відбувається референдум щодо вступу Молдови в ЄС. Виборці мають відповісти на запитання: "Чи підтримуєте ви зміну Конституції з метою вступу Молдови до Європейського союзу?". На бюлетені два варіанти відповіді: "Так" та "Ні". Виборці зможуть проголосувати, поставивши штамп із написом "Проголосував" під обраним варіантом. Також у бюлетені перераховано зміни, які можуть бути внесені до Конституції.

По всій країні відкриті 1957 виборчих дільниць. До голосування можуть долучитися громадяни, які мешкають за кордоном, – у 37 країнах відкрили 234 виборчі дільниці.

Відомо, що на виборах голосуватимуть вперше громадяни Молдови у США, Канаді, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Виборчі дільниці залишатимуться відкритими з 07:00 до 21:00 у неділю. Очікується, що у голосування візьмуть участь понад три мільйона людей.

Головним претендентом на президентську посаду є нинішня очільниця країни Майя Санду. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, у першому турі виборів Санду може отримати від 24,5% до 35,5% голосів виборців.

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