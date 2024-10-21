Через авіаудар по критичній інфраструктурі на Сумщині є знеструмлення

Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумщини.
Як повідомили у ОВА, унаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.
Також вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська громади.
- У Хотінській громаді здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- У Юнаківській громаді зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
Вчора окупанти теж атакували енергоінфраструктуру Сумщини. Були знеструмлення.