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Через авіаудар по критичній інфраструктурі на Сумщині є знеструмлення

Росіяни атакували Роменський район області.

Через авіаудар по критичній інфраструктурі на Сумщині є знеструмлення
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумщини. 

Як повідомили у ОВА, унаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

Також вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська громади.

  • У Хотінській громаді здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
  • У Юнаківській громаді зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Вчора окупанти теж атакували енергоінфраструктуру Сумщини. Були знеструмлення. 

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