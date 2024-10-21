На Харківщині через агресію РФ 12 осіб поранені, двоє – загинули

Пошкоджені та зруйновані будинки, АЗС та автомобілі.

Унаслідок російської агресії на Харківщині за добу поранені 12 цівільних. Ще двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора вночі, близько 22:18 унаслідок обстрілу КАБ Основ’янського району Харкова пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Постраждали 11 людей.

Перед цим ворог атакував Київський район міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель та 3 автомобіля, АЗС. Постраждала 1 особа.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харкова

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харкова

О 15:28 у с. Новоплатонівка Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, горіли конструктивні елементи житлового будинку. Під завалами виявили тіла 71-річного чоловіка та 72-річної жінки.

Раніше, о 15:00 у с. Богуславка Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами, ще дві - тривають.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. Чотири атаки досі триває.

Після посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу перевезли до безпечних місць 118 осіб (серед них 3 дитини).