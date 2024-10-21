На Харківщині через агресію РФ 12 осіб поранені, двоє – загинули

Унаслідок російської агресії на Харківщині за добу поранені 12 цівільних. Ще двоє людей загинули.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вчора вночі, близько 22:18 унаслідок обстрілу КАБ Основ’янського району Харкова пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Постраждали 11 людей.
Перед цим ворог атакував Київський район міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель та 3 автомобіля, АЗС. Постраждала 1 особа.
О 15:28 у с. Новоплатонівка Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, горіли конструктивні елементи житлового будинку. Під завалами виявили тіла 71-річного чоловіка та 72-річної жінки.
Раніше, о 15:00 у с. Богуславка Ізюмського району унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами, ще дві - тривають.
- На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. Чотири атаки досі триває.
Після посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу перевезли до безпечних місць 118 осіб (серед них 3 дитини).